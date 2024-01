Primatenart gilt als gefährdet Kleine Eulenkopfmeerkatze im Berliner Zoo geboren

Wir wissen nicht, was dieses Tier mit Eulen, Katzen und dem Meer zu tun hat – einen Kopf hat es aber zweifelsohne, dazu noch einen recht possierlichen: Im Berliner Zoo ist eine Eulenkopfmeerkatze geboren, wie der Verein „Freunde des Hauptstadtzoos“ am Dienstag auf der Plattform X verkündete.

Eine 280 Gramm leichte Sensation, denn die Primatenart mit dem extrem mitleiderregenden Gesichtsausdruck wird selten in Tierparks gehalten. Der Berliner Zoo hält seit 15 Jahren wieder Eulenkopfmeerkatzen. Das letzte Jungtier kam im Mai 2022 zur Welt:

In freier Wildbahn sind die Tiere bedroht, sie kommen in dichten Wäldern in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo vor. Sie werden auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft.