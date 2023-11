Pro-Palästina-Schriftzug auf Abgeordnetenbüro Unbekannte beschmieren Berliner Ladenlokal von CDU-Politiker

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des Berliner CDU-Abgeordneten Alexander J. Herrmann in Kaulsdorf mit Farbe beschmiert. Die offenbar pro-palästinensischen Täter hinterließen auf der Fensterscheibe des Ladenlokals den Spruch „Free Palästine“ (sic!), wie auf Bildern zu sehen ist.

Herrmann hatte sich in den sozialen Netzen und auch in den Medien wiederholt an die Seite Israels gestellt. Die Schmierei werte er daher als Einschüchterungsversuch antisemitischer und pro-palästinensischer Kräfte. „Der Anschlag auf mein CDU-Bürgerbüro ist mehr als nur eine Sachbeschädigung. Diese Schmierei ist ein Angriff auf Demokratie und Meinungsfreiheit.“

Zuvor wurde schon Israelflagge am Bezirksrathaus heruntergerissen

Auch wenn die Schmiererei für ihn eine neue Qualität habe, lasse er sich davon nicht einschüchtern. „Ich stehe weiterhin fest an der Seite Israels und im Kampf gegen Antisemitismus in unserer Gesellschaft“, teilte Herrmann mit. Mittlerweile habe er die Farbe entfernen können.

Der Vorgang zeige, dass die Auseinandersetzungen im Zuge des Nahostkonflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas in Berlin kein Innenstadtproblem seien und zunehmend auch am Berliner Stadtrand aufträten, erklärte Herrmann. So wurde zuletzt bereits die israelische Flagge vor dem Rathaus des Bezirks Marzahn-Hellersdorf heruntergerissen.