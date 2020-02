Damen in schulterfreien langen Abendkleidern betrachten die Madonnenbilder alter Meister. Mit dieser Szene könnte gut ein Film über das große Schaulaufen der Filmstars am ersten Berlinale-Wochenende beginnen.

Die Szene gab es wirklich, denn der große Eröffnungsempfang nach dem Premierenfilm fand erstmals im Kulturforum statt. Die Gemäldegalerie war bis ein Uhr morgens geöffnet, gewissermaßen als Zugabe zu Champagner und Cupcakes. Besonders Kulturministerin Monika Grütters freute sich über die neue Spielstätte: „Endlich sind sie mal hier!“

In den exklusiven Bärenclub waren unter anderem auch die Hauptdarstellerinnen des Eröffnungsfilms „My Salinger Year“, Sigourney Weaver und Margaret Qualley, gekommen. Im Café des Kulturforums plauderten aber auch Frankreichs Botschafterin Anne-Marie Descôtes, Ehrenbürgerin Margot Friedländer und Berlins führende Literaturagentin Karin Graf, die sich in der von Sigourney Weaver so cool verkörperten New Yorker Berufsgenossin freilich nicht wiedererkannte: „Die brannte nicht richtig.“

[Alle Neuigkeiten der Berlinale können Sie hier im Newsblog verfolgen.]

Große weiße Luftballons hatten den Weg gewiesen vom Berlinale-Palast zum Kulturforum. Die neuen Gastgeber Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian konnten bei dieser zweiten Premiere des Abends, die kongenial harmonierte mit dem Spirit des kulturvollen Eröffnungsfilms, Glückwünsche entgegennehmen.

Wo vieles erneuert wird, ist es umso wichtiger, dass eherne Rituale bleiben. Die großen Hollywood-Stars sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Viel wichtiger, vor allem am ersten Berlinale-Wochenende, ist das Schaulaufen der deutschen Schauspieler. Job-Jumping ist das harte Los der allermeisten Darsteller. Events, auf denen man sich so schön und glamourös wie nur irgend möglich präsentieren kann, gilt es also zu nutzen.

Vertraute Protagonisten wie Heike Makatsch in raffiniert drapierten schwarzen Pailletten oder Lena Urzendowsky in hellblauem Prinzessinnen-Tüll mögen zum festlichen Auftakt im Berlinale-Palast ihr schönstes, aber nicht einziges Abendkleid angelegt haben.

Feiner Flimmer. Keine wichtige Berlinale-Veranstaltung ohne Heike Makatsch. Foto: Gisela Schober / Getty / promo

Die Opening Night, zu der Ufa, RTL und Gruner & Jahr in Gestalt ihrer Chefs Nico Hofmann, Stephan Schäfer und Julia Jäkel in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ins exquisite Stue Hotel, geladen hatten, ist nicht nur ausgelassene Champagner-Party, sondern unausgesprochen auch eine Art inoffizieller Casting-Catwalk, sowohl fürs Zeitschriftenfutter wie für künftige Projekte.

Networking bei Bier und Brezen

Am Freitag ging es zur besten Weißwurstzeit in der Landesvertretung Bayern weiter. Im Hintergrund dreht sich alles um viel Geld. Der FilmFernsehFondBayern hat, wie Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein verkündet, im letzten Jahr 43,5 Millionen Euro ausgegeben. Alice Brauner dreht hier eine rasche Begrüßungsrunde, Doris Dörrie lässt sich am langen Gasthaustisch nieder, wo Weißwurst, Bier und Brezen das Nachdenken über die besten Förderprojekte der nächsten Millionen zünftig versüßen.

Abends sollte es mit vollem Programm weitergehen. Erst der Filmpreis-Empfang „Lola meets Berlinale“ im Haus Ungarn, dann der große Auftritt bei der ARD Blue Hour, die traditionell im Kommunikationsmuseum tagt. Auch Profis bleibt an so einem Tag kaum Zeit, die Garderobe zu wechseln, selbst wenn sie die Iris-Berben-Disziplin beherrschen, jeden Berlinale-Tag vorab kostümtechnisch genau durchzuplanen.

Grande Dame. Iris Berben kam mit ihrem Partner Heiko Kiesow ins Hotel The Stue. Foto: Gisela Schober / Getty / promo

Wer in der ARD im Laufe des Jahres über den Bildschirm läuft, ist ziemlich sicher zu Gast bei Programmdirektor Volker Herres und Degeto-Geschäftsführerin Christine Strobl, die sich „bei Machern und Kreativen der Branche für die erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und gemeinsam neue Projekte entwickeln“ wollen.

Die Gästelisten ähneln sich

Jeder Regisseur weiß vermutlich, dass an diesem Wochenende alle Dreharbeiten eine Pause brauchen, weil live gespielt wird rund um den Potsdamer Platz. Die Festival Night, zu der es nach der ARD Blue Hour viele Dauergäste zieht, ist ein Erbe aus alten Zeiten, als noch nicht Audi der Hauptsponsor der Filmfestspiele war. Bei der gemeinsamen Party von BMW und Bunte, die in der italienischen Botschaft gefeiert wird, wollen Chefredakteur Robert Pölzer und Marketing-Direktor Hans-Reiner Schröder gemeinsam das Defilee abnehmen.

Die European Shooting-Stars präsentieren sich traditionell beim sonntäglichen Abendempfang der Filmstiftung NRW. Gastgeber der 1000 erwarteten Gäste sind die Geschäftsführerin der Stiftung, Petra Müller und der als möglicher CDU-Vorsitzender gehandelte Ministerpräsident Armin Laschet. Bleibt zu hoffen, dass er den jungen Stars nicht die Show stiehlt.

Mehr zum Thema Newsblog zur 70. Berlinale Johnny Depp sorgt für Trubel in Berlin

Die Gästelisten dieser Tage ähneln sich ansonsten so, dass man kaum noch sagen kann, wen man wo gesehen hat. Veronica Ferres war mit ihrer Tochter Lilly Krug auf dem roten Teppich, Margaret Qualley aber ohne ihre Mutter Andie Mac Dowell. Christine Urspruch war beim Auftakt, Volker Schlöndorff natürlich auch. Der Präsident der deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, ist omnipräsent. Die Promis treiben wie ein dichter Sternenhimmel über der Festivalstadt.