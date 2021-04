Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Gegner der Corona-Politik wollen am Mittwoch vor dem Bundestag gegen die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes demonstrieren, das erweiterte Durchgriffsrechte des Bundes auf Länderebene vorsieht.

Die Behörden stellen sich auf eine ähnliche Lage wie am 18. November 2020 ein, als sich tausende Gegner der Corona-Maßnahmen heftige Scharmützel mit der Polizei lieferten, während im Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen, dutzende Sicherheitskräfte verletzt.

In sozialen Netzwerken wird seit Tagen bundesweit für unterschiedliche Demonstrationen im Regierungsviertel am Mittwoch mobilisiert. An dem Aufruf beteiligen sich auch diverse prominente Gesichter der Szene, wie „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg oder die rechten Aktivisten Jürgen Elsässer, Heinrich Fiechtner und Thorsten Schulte. Auch der Verschwörungsideologe Ken Jebsen und die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“ rufen ihre Anhänger nach Berlin auf.

Konkret sind für den Mittwochvormittag diverse Kundgebungen im Regierungsviertel angemeldet worden, darunter am Brandenburger Tor, der Straße des 17. Juni, der Wilhelmstraße und am Spreeweg. Auf dem Platz des 18. März sollen laut Ankündigungen auch die AfD-Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse und Hansjörg Müller auftreten. Beide fielen in der Vergangenheit durch das Teilen von verschwörungsideologischen Inhalten auf.

In dem von „Querdenkern“ bevorzugten Messengerdienst Telegram wird von einigen Usern ein sogenanntes „Tag X-Szenario“ herbeifantasiert. In verschiedenen Screenshots, die dem Tagesspiegel vorliegen, heißt es unter anderem man wolle sich „festketten“, um so eine möglichen Auflösung der Demo zu erschweren. In anderen Telegram-Gruppen ist die Rede davon, „geschlossen zum Reichstag“ zu gehen.

In Friedrichshain und Prenzlauer Berg tauchten am Dienstag Plakate mit verschiedenen „Fahndungsfotos“ von Politikern des Bundeskabinetts auf, die für die Demos mobilisieren sollen. Verantwortlich dafür ist offenbar die verschwörungsideologische Berliner „Freedomparade“.

Eine Polizeisprecherin sprach am Dienstag von einer „sehr dynamischen Lage“. Man habe die bundesweite Mobilisierung im Blick und sei entsprechend vorbereitet. Unterstützung erhalten die Berliner Beamten von Einheiten aus Nordrhein- Westfalen, Bremen, Brandenburg, Sachsen und von der Bundespolizei. Auch Wasserwerfer stehen bereit.