Rätselhafter Mordfall auf Brandenburger Autobahn Lehrerin soll mit drei Schüssen getötet worden sein

Nach dem mutmaßlichen Mordfall an einer Lehrerin aus Brück (Potsdam-Mittelmark) kamen nun weitere Details an die Öffentlichkeit. Die 40-Jährige war am Mittwochabend leblos in einem Auto gefunden, das auf dem Standstreifen der A9 zwischen Beelitz und Brück abgestellt worden war.

Wie die „B.Z.“ berichtet soll die Lehrerin mit drei Schüssen getötet worden sein. Außerdem sollen der Motor des Wagens gelaufen sowie die Warnblinkanlage noch eingeschaltet gewesen sein. Zudem steckte laut dem Bericht der abgebrochene Autoschlüssel noch im Zündschloss.

Von Seiten der ermittelnden Behörden (eine Sonderkommission unter Leitung der Mordkomission) gibt es noch keine detaillierten Informationen. Zur genauen Todesursache wolle und könne man noch keine Aussagen machen, sagte ein Sprecher des Potsdamer Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel am Freitag. Das endgültige Ergebnis der Obduktion liege noch nicht vor.

Die Hintergründe der Tat und die Motivlage des Täters oder der Täter seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er könne auch nicht bestätigen, dass die Frau Schusswunden hatte und Patronenhülsen gefunden worden seien, sagte der Sprecher: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen.“

Selbst zur Identität des Opfers bestätigte der Sprecher zum Schutz von Persönlichkeitsrechten lediglich, dass es sich bei dem Opfer um eine 40-jährige Frau aus der Region handele. Der Landkreis, die Schule und das Bildungsministerium hatten aber bereits mitgeteilt, dass eine Lehrerin der Oberschule in Brück ist in der Nacht zu Donnerstag zu Tode gekommen war. (Tsp)