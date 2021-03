1268 Neuinfektionen, Inzidenz bei 118,2 - alle Bezirke über 100

Die Infektionszahlen in Berlin sind am Mittwoch deutlich nach oben geschnellt. Mit 1268 gemeldeten Neuinfektionen erreichte der Tageswert den höchsten Stand seit dem 8. Januar, als die Gesundheitsämter 1479 neue Fälle übermittelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang von 102,3 am Dienstag auf 118,2 am Mittwoch. Alle zwölf Bezirke liegen nun wieder über der 100er-Marke: am höchsten Mitte mit 164,4 vor Marzahn-Hellersdorf mit 142,6; am niedrigsten Treptow-Köpenick mit 100,5.

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Berlin auch am Donnerstag über dem Wert von 100 liegen sollte, müsste eigentlich die sogenannte "Notbremse" ziehen. Bund und Länder hatten Anfang März vereinbart, Lockerungen wieder zurückzunehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 100 überschreitet. Möglicherweise ist diese Frage auch an diesem Mittwochabend Thema bei der Sondersitzung des Berliner Senats.

Während die Corona-Ampel für die Inzidenz seit langem klar Rot zeigt, weist sie für die Reproduktionszahl weiterhin Grün aus. Der R-Wert lag am Mittwoch bei 0,90 - am Dienstag waren es noch 0,97. Statistisch gesehen stecken also zehn Infizierte neun andere Menschen an. Die Auslastung der Intensivstationen war am Mittwoch nahezu unverändert: 16,8 Prozent der Betten sind mit Covid-19-Patient:innen belegt. Das sind 201 Betroffene, vier mehr als am Vortag. Diese Ampel steht auf Gelb.