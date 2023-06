Regionale Produkte aus Brandenburg Wie Wildfleisch in Berlins Supermarkt-Regale kommt

Wildgulasch mit saisonalem Gemüse oder Wildklöße nach Königsberger Art. In der Gaststätte „Fortschritt“ in Rathenow bietet Ralf Oehme feine Wildfleisch-Spezialitäten an. Doch in der Küche kochen seine vier Beschäftigten nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für Edeka. Mit seiner Marke „Wild & Taste“ beliefert der umtriebige Unternehmer Märkte vom Havelland über Berlin bis in den Osten Brandenburgs.