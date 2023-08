Reizgas eingesetzt Überfall in Sparkassen-Filiale in Berlin-Köpenick endet mit Festnahme

Ein Überfall in einem Bankvorraum in Berlin-Köpenick endete am Samstagmorgen mit einer Festnahme. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein 27-Jähriger gegen 9.20 Uhr die Sparkassen-Filiale in der Bruno-Taut-Straße. Noch im Vorraum der Bank setzte der Verdächtige mehrmals Pfefferspray ein.

Erst besprühte er einen 61-Jährigen mit dem Reizgas und versuchte dann, dem Mann Geld aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, ergriff der Verdächtige umgehend die Flucht.

Dabei attackierte er einen herbeieilenden 40-jährigen Mann, der sich ihm in den Weg stellte, ebenfalls mit dem ätzenden Spray. Doch dieser konnte den mutmaßlichen Täter gegen ein Gitter stoßen und damit ins Straucheln bringen. Den stolpernden Flüchtenden warf dann ein 48-jähriger Mann zu Boden und konnte ihn festhalten.

Nach Polizeiangaben trug der mutmaßliche Räuber neben dem Pfefferspray auch ein Messer mit sich. Er wurde direkt in Polizeigewahrsam genommen. Sowohl der 61-Jährige als auch der 40-Jährige mussten aufgrund der Atemnot ins Krankenhaus.