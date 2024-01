Remmo-Tochter an Silvester angefahren Polizistin in Berlin angegriffen – Durchsuchungen bei mutmaßlichem Schläger

Die Berliner Polizei hat mit Unterstützung der Bundespolizei am Freitagabend Durchsuchungen bei einem 20-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten, soll der polizeibekannte Mann in der Silvesternacht eine Polizistin in Neukölln angriffen und verletzt haben.

Demnach war die Beamtin am 1. Januar gegen 0.15 Uhr auf der Straße Alt-Buckow unterwegs, als sie stark abbremsen musste, weil eine 15-Jährige plötzlich auf die Straße trat. Der Polizeiwagen kollidierte mit dem Mädchen, wobei die Jugendliche, die eine Tochter des Remmo-Clanchefs ist, schwer an Kopf und Rumpf verletzt wurde.

Dann soll der 20-Jährige dazugekommen sein, die Tür des Polizeiautos aufgerissen und mit der rechten Faust mehrfach heftig auf den Kopf der Polizistin eingeschlagen haben. Erst als andere Polizeikräfte die Frau aus dem Wagen zogen und Reizstoff einsetzten, soll der Mann aufgehört haben. Die Polizistin befindet sich laut Mitteilung vom Samstag noch immer in ärztlicher Behandlung.

Bei den Durchsuchungen der Wohnanschrift des 20-Jährigen in Mariendorf sowie dessen Aufenthaltsanschrift in Buckow wurden demnach zahlreiche Beweismittel und Kleidung sichergestellt. Die mutmaßliche Tatkleidung soll nun auf tatbezogene Spuren untersucht werden, hieß es.

Außerdem fanden die rund 100 beteiligten Beamten auch Objekte, die auf weitere Straftaten hindeuten. Der 20-Jährige wurde bei den Durchsuchungen nicht angetroffen, stellte sich aber in der Nacht aufforderungsgemäß auf einem Polizeiabschnitt. Er wurde für noch ausstehende forensische Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Dabei solle festgestellt werden, ob der junge Mann Verletzungsspuren an den Händen aufweist, die zur Tat passen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)