„Revolutionärer 1. Mai“-Demo in Berlin Linke und Autonome wollen durch Kreuzberg und Neukölln ziehen

Am 1. Mai demonstrieren wieder Linke und Autonome in Berlin. Inzwischen steht die Route für die traditionelle „Revolutionärer 1. Mai“-Demo fest. Nach Angaben der Polizei wollen die Demonstrierenden in diesem Jahr am Südstern in Berlin-Kreuzberg starten und die Veranstaltung auch an dem Punkt wieder beenden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden 5000 Menschen angemeldet. Die Demonstration startet um 14 Uhr und soll entlang der Körtestraße/Lilienthalstraße und der Hasenheide führen. Anschließend geht es nach bisherigen Angaben an der Karl-Marx-Straße und Erkstraße weiter, ehe die Teilnehmenden über die Neuköllner Sonnenallee wieder auf den Hermannplatz zurückkehren sollen und entlang der Hasenheide wieder auf den Südstern treffen. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr angesetzt.

Die Strecke gilt erfahrungsgemäß als vorläufig. In den vergangenen Jahren kam es nach Kooperationsgesprächen zwischen Veranstaltern und der Polizei wiederholt zu Veränderungen.

In den vergangenen Jahren hatte die linksradikale Gruppierung „Migrantifa“ zu den Demonstrationen aufgerufen und diese angemeldet. In diesem Jahr wurde die Demonstration laut Polizei von einer Einzelperson angemeldet.