In Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau Mehr als 3000 Menschen demonstrieren in Berlin-Neukölln – mehrere Festnahmen

Mehrere Tausend Menschen haben am Montagabend in Neukölln demonstriert, um an den rechtsextremen Anschlag von Hanau vor vier Jahren zu erinnern. Die Polizei sprach von „etwas mehr als 3000“. Um 22 Uhr beendeten die Veranstalter die Versammlung. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest.

Auf der Gedenkdemo hatten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Palästina solidarisiert und auch eine verbotene, da israelfeindliche Parole gerufen. © Julius Geiler

Zunächst sei alles weitgehend störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher gegen 20 Uhr dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Die Beamten waren mit 250 Kräften im Einsatz.

Es habe nur wenige Zwischenfälle gegeben, hieß es auch später von der Polizei. So seien Demonstranten auf ein Hausdach geklettert, hätten dort Nebeltöpfe gezündet und ein Plakat ausgerollt. Welche politische Botschaft mit dem Plakat verbreitet werden sollte, war nach Angaben des Sprechers wegen des regnerischen Wetters nicht zu sehen.

„Resistance“, das englische Wort für Widerstand, steht in leuchtenden Buchstaben in den ersten Reihen des Protests. © Julius Geiler

Gegen 21.15 Uhr skandierte der Palästina-Block den Slogan „From the river to the sea, Palestine will be free“. Die Polizei wies die Gruppe per Lautsprecher darauf hin, dass die Verwendung der israelfeindlichen Parole als strafbar gilt, und nahm daraufhin einen sogenannten Rädelsführer, also Anstifter der Gruppe, fest. Beamten und Demonstranten standen sich dann an der Sonnenallee, Ecke Pannierstraße angespannt gegenüber.

Die Lage war am späten Abend angespannt. © Julius Geiler

Zu Beginn der Gedenkdemonstration hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem S-Bahnhof Sonnenallee versammelt. Im weiteren Verlauf schlossen sich trotz strömenden Regens immer mehr Menschen dem Demozug an.

Vor allem im mittleren Block des Protests waren fast ausschließlich Parolen in Zusammenhang mit Palästina zu hören. Der Anschlag von Hanau spielte zumindest in den Sprechchören keine große Rolle. „Viva, Viva Palästina“ und „Freiheit für Palästina“ waren immer wieder zu hören.

„Von Hanau bis nach Gaza“ steht auf einem Plakat. © Julius Geiler

Organisiert wurde die Demonstration von der linksradikalen Gruppierung Migrantifa, die sich deutschlandweit in einzelnen Ortsgruppen in Reaktion auf den rechtsextremen Terror von Hanau gegründet hatte.

Aufgerufen zu der Demonstration hatten gleichzeitig pro-palästinensische Initiativen wie „Palästina spricht“ und „Young Struggle“, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch israelfeindliche Parolen aufgefallen waren.

Die Angehörigen der Überlebenden von Hanau hatten sich auch dieses Jahr gewünscht, dass ihr Gedenken „nicht instrumentalisiert werde“. Zumindest einige der Teilnehmer ließen sich von diesem Wunsch jedoch nicht beeindrucken. So trug eine Frau ein Schild bei sich, auf dem die Parole „Von Hanau bis nach Gaza“ zu lesen war.

Die Route der Demonstration verlief über die Sonnenallee bis zum Hermannplatz. In der ersten Reihe des Protests war in leuchtenden Buchstaben das englische Wort „Resistance“ (Widerstand) zu lesen. Vom Lautsprecherwagen ertönten Slogans wie etwa: „Nazis morden, der Staat schiebt ab, das ist das gleiche Rassistenpack“. In mehreren Reden wurde vor allem die fehlende politische und polizeiliche Aufarbeitung des Anschlags von Hanau thematisiert.

Tagsüber war bereits bei der Berlinale an die Opfer des Anschlags erinnert worden. Auf dem roten Teppich vor dem Berlinale-Palast versammelten sich dafür Filmschaffende. In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. (mit dpa)