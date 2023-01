Roboter und Taschenlampen In diesen Berliner Museen können Kinder im Dunkeln auf Entdeckungstour gehen

„Was machen die Roboter nachts im Museum für Kommunikation?“ Dieser Frage können Familien mit Kindern ab fünf Jahren jeden Freitag um 18.30 Uhr bei der „virtuellen Sofa-Taschenlampen-Tour“ nachgehen, und zwar ohne einen Fuß vor ihre Haustür zu setzen. Per Tablet, Laptop oder PC nehmen die Familien an einer Online-Videokonferenz via Zoom teil.

Gemeinsam mit einem Museumsguide, entdecken sie, „wer in der Schatzkammer wohnt, welche Geräusche und Töne im einsamen Gebäude zu hören sind und was vielleicht in der Dunkelheit ganz anders aussieht.“ Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung hier ist notwendig. Jeden Sonnabend gibt es die Führung auch vor Ort, doch die ist schon bis März ausgebucht.

Im Labyrinth Kindermuseum in Wedding können Entdecker zwischen acht und zwölf Jahren an drei Samstagen in nächster Zeit im Dunklen auf Erkundungstour gehen, und zwar mit einer Schwarzlichttaschenlampe auf der Suche nach einem Schatz.

Ein perfekter Tipp für Paare, die den Samstagabend mal wieder zu zweit verbringen wollen. Die Schatzsuche findet nämlich ohne Eltern statt (21.01., 18.2., 25.3., jeweils 19 bis 21.30 Uhr, 18 Euro, Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer 030-800 93 11 50 oder anmeldung@labyrinth-kindermuseum.de; Osloer Straße 12, 13359 Berlin).

