Nachdem wir am vergangenen Wochenende hier geklärt haben, ob es „an“ oder „zu“ Weihnachten et al. heißen muss (falls Sie die Folge verpasst haben: in Berlin bitte „zu“ oder ohne Präposition, während „an“ im Wiederholungsfalle mit Verbannung nach NRW geahndet werden kann …) – da das also geklärt ist, wenden wir uns der nicht minder sprengkräftigen Frage zu, ob man „Samstag“ sagen darf.

Während manche das Problem gar nicht verstehen, schreiben andere wäschekörbeweise Mails an die Redaktion, in denen sie die Ächtung des Samstages fordern, weil es in Berlin „Sonnabend“ zu heißen habe. Da kiekste.

Kiekste in den Duden, findste zu der Frage ähnliche Antworten wie zur Weihnachtsvorgeschichte: Samstag ist west- und süddeutsch sowie österreichisch und schweizerisch. Und vom Wortstamm her vulgärgriechisch.

Vulgäre Wochentagsbezeichnungen wollen wir hier nicht, weil wir in Berlin selbst schon genug vulgäre Worte haben, gell, Alta?!

„Sonnabend“ ist wirklich gar nicht österreichisch, wie eine gut integrierte Kollegin mit einschlägigem Migrationshintergrund bestätigt: Sie habe – es muss ca. heuer im Jänner gewesen sein – „Sonnabend“ für ein Synonym von „Sonntagabend“ gehalten; etwa so: Sonnfrüh, Sonnmittag, Sonnabend, Sonnnacht.

Wer also auf „Sonnabend“ besteht, mag Ästhet sein, aber verwirrt die Ösis, verkennt die knappen Platzverhältnisse in Zeitungsspalten und schuldet obendrein eine Erklärung dafür, wie man die Wochentage verwechslungssicher abkürzt. Lösungsvorschläge bitte bis nächsten So.