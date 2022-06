In der Uhlandstraße 85 in Berlin-Wilmersdorf ist am Mittwoch ein Geldtransporter überfallen worden. Das bestätigte die Polizei am Mittag. Die Täter sind den Angaben zufolge flüchtig.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden vier Personen verletzt, drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Wachmann erlitt eine Platzwunde am Schädel, eine Wachfrau wurde am Arm verletzt.

Der Überfall soll sich um 11.15 Uhr ereignet haben. Polizei und Feuerwehr waren am Tatort. Foto: privat

Zuvor hatten Anwohner dem Tagesspiegel von einem Überfall auf einen Geldboten vor einer Filiale der Postbank berichtet.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei um 11.15 Uhr. Ein Anwohner sprach von „Schüssen, Blut und Schreien“. Drei Täter entkamen mit einem schwarzen Audi, einem Kombi mit Berliner Kennzeichen, in Richtung Berliner Straße. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Es gab viele Zeugen der Tat: Anwohner, Menschen aus den umliegenden Geschäften, ein Pizzabote, der gerade sein Fahrrad anschloss, Menschen aus dem Haus selber und aus den umliegenden Gaststätten. Die Zeugen wurden vernommen, die Spurensicherung rückte an. Ein Bus, der direkt am Tatort stand, durfte zwischenzeitlich wegfahren.

Auf dem Bürgersteig sollen Schüsse gefallen sein. Foto: Jeannette Hagen

Nach Tagesspiegel-Informationen entwendeten die Täter im Inneren der Filiale eine Geldkassette des anliefernden Sicherheitsdienstes. Auf dem Bürgersteig vor der Filiale wurden laut Zeugen mehrere Schüsse abgefeuert. Laut Polizei hantierten die Täter mit Reizgas.

Die Uhlandstraße wurde zwischen Fechnerstraße und Güntzelstraße gesperrt. Die Buslinie 249 wird nach Angaben der BVG auf Twitter in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen U Hohenzollernplatz und U Blissestraße/Uhlandstraße umgeleitet.

Ein Augenzeuge, der direkt über der Post ein Büro mit geöffnetem Fenster hat, berichtete: "Zunächst habe ich Schreie gehört vor der Post. Ich hab dann einen schwarzen Audi gesehen, der war ziemlich aufgemotzt, und den Geldtransporter. Dann fielen Schüsse. Der ist Audi ist dann losgefahren, mit Fahrer und Beifahrer, ein Dritter ist aus der Post gekommen und hat sich auf die Rückbank gesetzt. Der Wagen ist dann mit quietschenden Reifen in Richtung Berliner Straße losgezischt. Dann kamen auch schon relativ schnell die Polizei und Rettungswagen."

Am frühen Nachmittag bat die Berliner Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, Fotos und Videos beim Hinweisportal der Polizei hochzuladen, online zu finden unter be.hinweisportal.de.

In Berlin gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe spektakulärer Überfälle auf Geldtransporter, das Muster ist häufig ähnlich. Ermittler vermuten überwiegend kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans hinter den Taten. Denn in der Pandemie und wegen des energischen Vorgehen des Staates gerieten die Clans zunehmen in Geldnot.

Im Februar 2022 überfielen mindestens zwei Männer vor einer Kaufland-Filiale in Neukölln einen Geldtransporter. Sie hatten den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma abgepasst, als dieser vor dem Supermarkt im Stadtteil Britz einen Geldkoffer im Transporter verstauen wollte. Die Täter bedrohten ihn mit einer Pistole und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. Die Täter hatten sich den Geldkoffer geschnappt und sind auf Elektrorollern geflüchtet. Mitte Januar wurde kurz hinter der Berliner Grenze, in Großziethen, ein Geldtransporter vor einer Rewe-Filiale überfallen.

Im Dezember 2021 überfielen Maskierte mit Reizgas bewaffnet eine Bank in der Friedrichstraße. Im Mai 2021 wurde bei einem Banküberfall ein Geldbote im Vorraum einer Filiale in Neukölln angegriffen.

Im vergangenen September wurde ein 31-Jähriger aus dem Berliner Remmo-Clan wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Sieben Jahre Gefängnis erhielt der vielfach vorbestrafte Mann für den Überfall auf einen Geldtransporter mit Komplizen am Kurfürstendamm im Februar 2021, bei dem fast 650.000 Euro erbeutet wurden.