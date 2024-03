„Ein falscher Blick führt sofort zum Knall“ Berliner Schulleiter berichten über die Gewalt an ihren Schulen

Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind viel schneller gewaltbereit als noch vor wenigen Jahren. Auch in Berlin verzeichnet die Kriminalstatistik bei Gewaltdelikten an Schulen für das Jahr 2023 einen Anstieg um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie gehen die Menschen vor Ort mit dieser Entwicklung um? Eine Schulleiterin und drei Schulleiter berichten.