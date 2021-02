Nur rund zehn Prozent der Berliner Kinder verlassen die Grundschule schon nach der 4.Klasse. Anders als im übrigen Bundesgebiet ist in Berlin und Brandenburg die sechsjährige Grundschule die Regel.

Die Ausnahmen werden nur für besondere Angebote gemacht, darunter die mathematisch-naturwissenschaftliche und altsprachliche Profile oder Eliteschulen des Sports und Ballett.

Ebenso wie beim Wechsel nach der 6. Klasse kann man drei Wunschschulen nennen, allerdings geschieht das beim frühen Wechsel nicht auf einmal, sondern gestuft. Für einige Profile gibt es Aufnahmetest, darunter Schnelllernerklassen.

Bei den meisten öffentlichen Schulen ab Klasse 5 war meldet man sich vom 9.2.–12.2. zur Erstwunschschule an, und das Bezirksschulamt sendet am 10.3. einen Bescheid. Bei einer Absage kann man sich an einer Schulen bewerben, die noch freie Plätze hat. Das erfährt man laut Bildungsverwaltung im Schulamtsbescheid.

Für diese zweite Bewerbungsrunde gilt der Anmeldezeitraum 17.3.–18.3. Klappt es wieder nicht, bleibt für die dritte Wunschschule die Frist 12.4.–13.4. Aber aufgepasst: Die freien Schulen haben eigene Anmeldezeiten. Somit muss man deren Daten jeweils bei den Trägern oder Schulen erfragen.

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren findet man HIER auf der Seite der Bildungsverwaltung.

Die Senatsverwaltung für Bildung hat folgende Liste der öffentlichen und freien Schulen zusammengestellt, die nach Bezirken geordnet sind. Den Anfang macht Mitte, am Schluss findet man Reinickendorf.

Allerdings ist die Liste nicht vollständig. So fehlt etwa das Diesterweg-Gymnasium in Mitte, das erst jüngst einen so genannten grundständigen Zug bekommen hat.