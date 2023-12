Schwimmen an Weihnachten und Silvester Diese Bäder haben an den Feiertagen in Berlin geöffnet

Viele Berlinerinnen und Berliner wollen zum Jahresende nochmal ins kühle Nass springen. Einige Bäder in der Hauptstadt haben in diesem Jahr auch an Weihnachten und Silvester geöffnet. Das haben die Berliner Bäder Betriebe am Mittwoch mitgeteilt.

Am 24. Dezember haben zwölf Hallenbäder geöffnet. Am 1. Januar sind es acht. Folgend eine Liste der geöffneten Hallen an den Feiertagen, geordnet nach dem jeweiligen Bezirk.

Folgende Bäder haben an den Feiertagen geöffnet: Bezirk Pankow: Schwimmhalle Buch: 6.30-13.30 Uhr (Heiligabend, Silvester), 10-17 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag)

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park: 6.30-14 Uhr (Heiligabend), 8-15 Uhr (Silvester), 14.30 Uhr-22 Uhr (Neujahr)

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE): 9-17 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag), 12-17 Uhr (Neujahr) Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: Stadtbad Charlottenburg – Alte Halle: 6.30-13.30 Uhr (Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester), 14.30-22 Uhr (Neujahr)

Stadtbad Wilmersdorf I: 8-15 Uhr (Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester) Bezirk Mitte: Schwimmhalle Fischerinsel: 7-12 Uhr (Heiligabend), 8-15 Uhr (1. Weihnachtsfeiertag, Neujahr)

Schwimmhalle Kombibad Seestraße: 6.30-14 Uhr (Heiligabend, 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester)

Stadtbad Mitte „James Simon“: 8-14 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag, Silvester) Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg: Schwimmhalle Kreuzberg: 6.30-13 Uhr (Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester), 10-17 Uhr (Neujahr) Bezirk Neukölln: Schwimmhalle Kombibad Gropiusstadt: 8-16 Uhr (1. und 2.Weihnachtsfeiertag), 7-14.30 Uhr (Silvester)

Stadtbad Neukölln: 10-17.30 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag) Bezirk Spandau: Schwimmhalle Kombibad Spandau Süd: 6.30-13.30 Uhr (Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, SIlvester)

Stadtbad Spandau Nord: 6.30-13.30 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag, SIlvester) Bezirk Reinickendorf: Stadtbad Märkisches Viertel: 8-15 Uhr (Heiligabend, 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester) Bezirk Steglitz-Zehlendorf: Stadtbad Lankwitz 8-14 Uhr (Heiligabend), 10-18 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag), 14-22 Uhr (Neujahr)

Schwimmhalle Finckensteinallee: 8-16 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag) Bezirk Tempelhof-Schöneberg: Stadtbad Schöneberg „Hans Rosenthal“: 9-14 Uhr (Heiligabend, Silvester), 10-18 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag), 12-22 Uhr (Neujahr)

Stadtbad Tempelhof: 6.30-14 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag) Bezirk Marzahn-Hellersdorf: Schwimmhalle Kaulsdorf: 6.30-14 Uhr (Heiligabend)

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz „Helmut Behrendt“: 7.30-14.30 Uhr (1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester)

Bezirk Treptow-Köpenick: Schwimmhalle Allendeviertel 6.30-13.45 Uhr (1. Weihnachtsfeiertag, Silvester), 10-17 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr) Bezirk Lichtenberg: Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz: 10-17 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag)

Schwimmhalle Sewanstraße: 8.30-15.30 Uhr (2. Weihnachtsfeiertag)

Die Bäderbetriebe haben nach eigener Auskunft außerdem ihre Hotline an den Feiertagen zu unterschiedlichen Zeiten besetzt. Diese können Interessierte unter der 030 / 22190011 erreichen. An Heiligabend sitzen die Beschäftigten zwischen 8 und 15 Uhr am Telefon. An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr ist die Nummer von 10 bis 17 Uhr erreichbar. An Silvester werden Nachfragen von 8 bis 16 Uhr beantwortet und zwischen dem 27. und 30. Dezember von 8 bis 20 Uhr.