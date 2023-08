Segnung homosexueller Paare in Berlin Queerbeauftragter begrüßt Entscheidung des Erzbischofs Heiner Koch

Der Queerbeauftragte Berlins, Alfonso Pantisano, sieht in der Entscheidung des Erzbischofs Heiner Koch zum Thema Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche ein positives Signal. „Dass die Katholische Kirche in Berlin jetzt mit Blick auf ihre Gläubigen die Arme der Versöhnung weitet, ist ein Segen für all die queeren Menschen, die an ihren Gott glauben“, teilte Pantisano am Samstag auf Facebook mit.

Koch selbst wolle homosexuelle Paare zwar nicht segnen, solange das der Konsens des Vatikans sei, wie er in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Erzbistum mitteilte. Er ließ es jedoch den Seelsorgerinnen und Seelsorgern des Erzbistums offen, sich für oder gegen eine Segnung homosexueller Paare zu entscheiden.

„Solange über die Frage des Segens für Paare, die nicht sakramental heiraten können oder wollen, der Status Quo besteht, werde ich gegen Seelsorgerinnen und Seelsorger, die die Paare in ihren besonderen persönlichen Situationen nach einem der Gewissensbildung- und -entscheidung dienenden pastoralen Gespräch aus seelsorglichen Gründen segnen, nicht disziplinarisch vorgehen“, hieß es in dem Brief.

Steigende Queerfeindlichkeit in Akzeptanz verwandeln

Der Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano betonte, um steigende Queerfeindlichkeit in Akzeptanz zu verwandeln, brauche es den Respekt und die echte Nächstenliebe der unterschiedlichsten Religionen. „Der Vatikan hat in seiner Geschichte auch viel Leid in die Welt getragen und damit großen Schaden angerichtet, der mit Blick auf Homophobie weltweit noch stark zu spüren ist.“ Dieses Beispiel könne die Kraft entwickeln, Hass in Liebe zu verwandeln. „Mit dieser Hoffnung verbinde ich den Wunsch, dass sich der Vatikan ein Beispiel daran nimmt.“ Er sei allen Berlinerinnen und Berlinern dankbar, die „so leidenschaftlich“ am synodalen Weg mitgewirkt haben.

Auch der Sprecher der katholischen Reformbewegung „Wir sind Kirche“, Christian Weisner, befürwortet die Entscheidung. „Wir sehen das positiv, dass Heiner Koch nicht von oben durchgreift, sondern seinen Seelsorgerinnen und Seelsorgern die Entscheidungsfreiheit gibt.“ Es sei gut, dass nicht mit Verboten oder Kirchenrecht gearbeitet werde. „Der Wunsch und die Bitte von Menschen, gesegnet zu werden, ist wichtiger als das Kirchenrecht, und dem muss die Kirche nachkommen.“ (dpa)