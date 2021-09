Für allgemeine Lockerungen ist es zu früh, ein zu großer Teil der Bevölkerung ist noch ungeimpft. Die Konsequenz: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kann sich für Berlin weitere Bereiche vorstellen, in denen es Erleichterungen der Corona-Regeln nur für Geimpfte und Genesene gibt.

„Es gibt Bereiche, wo wir gezwungen sind, 2G zuzulassen“, sagte die SPD-Politikerin in der RBB-„Abendschau“ am Montag und wies auf die Clubs hin, die nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts für Geimpfte und Genesene wieder öffnen dürfen. „Es gibt noch vergleichbare Bereiche. Das werden wir auch nachziehen“, kündigte Kalayci an.

„Auf der anderen Seite gibt es auch Grundrechte, da würden sie Menschen regelrecht ausgrenzen. Das ist auch schwierig“, so die Senatorin. Was möglich sei, sei die Option zu ermöglichen - also beispielsweise Restaurants die Möglichkeit zu geben, sich zwischen dem 2G-Modell für Geimpfte und Genesene und dem 3G-Modell, bei dem Menschen mit negativem Testergebnis die gleichen Möglichkeiten haben, entscheiden zu können.

Schon jetzt können Gastronomen oder Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und den Zugang auf Geimpfte und Genesene beschränken. Ein Wirt aus der Hauptstadtregion kündigte sogar an, in seinen Potsdamer Restaurants und beim Oktoberfest in der "Fischerhütte" am Berliner Schlachtensee lediglich Geimpfte einzulassen, alles andere sei ihm zu unsicher - mehr über diese private 1G-Regelung lesen Sie bei Tagesspiegel Plus.

Senatsverwaltungen hatten Eckpunktepapier für 2G erstellt

Bei der politischen Debatte geht es hingegen darum, mit der 2G-Regelung auch weitere Lockerungen zu verbinden. Dieses Modell geht auf einen Vorstoß Hamburgs zurück und bedeutet, dass der Zutritt in Innenräume nur Geimpften und Genesenen gewährt wird - die dann von Corona-Einschränkungen wie Abstandsregeln oder Maskenpflicht befreit sind. Infrage kommen dafür etwa Gastronomie und Hotellerie, Sport- oder Kultureinrichtungen.[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Coronavirus-Ausbruch im Club Jetzt schon 39 Infizierte nach „2G“-Party in Münster

Die Berliner Senatsverwaltungen hatten in den vergangenen Wochen bereits ein Eckpunktepapier erstellt, das mögliche Lockerungen für verschiedene Bereiche enthielt (mehr bei Tagesspiegel Plus). Über das Thema soll nun am Dienstag erneut im Senat beraten werden. (Tsp, dpa)