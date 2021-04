Video-Schalte des Berliner Senats: Diese Corona-Regeln könnten beschlossen werden

drastische Worte für die Infektionslage gefunden und gemahnt haben, die Maßnahmen deutlich zu verschärfen – sonst drohe Berlin eine Situation wie in Großbritannien im Januar. Damals hatte es in der britischen Hauptstadt Inzidenzen von mehr als 1000 gegeben, der Bürgermeister rief den Katastrophenfall aus. Am Dienstagabend schalteten sich Rathauschef Michael Müller, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Kultursenator Klaus Lederer nach der ergebnislosen Senatssitzung mit dem Charité-Virologen Christian Drosten zusammen . Er sollund gemahnt haben,– sonst drohe Berlin eine Situation wie in Großbritannien im Januar. Damals hatte es in der britischen Hauptstadt Inzidenzen von mehr als 1000 gegeben, der Bürgermeister rief den Katastrophenfall aus.

Mehr als 36 Stunden später ist auf den Appell – außer einiger Aufregung im Senat – nichts gefolgt. Wirtschaftssenatorin Pop forderte am Mittwochmorgen Ausgangsbeschränkungen, auch die SPD soll sich mittlerweile dafür erwärmen. Die Linkspartei um Lederer will eigentlich lieber auf ein Gesamtpaket setzen – und auch die Betriebe herunterfahren. Eine Senatssitzung am Mittwoch kam nicht zu Stande.





Am Donnerstagvormittag schaltete sich der Senat zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Folgende Regeln könnten dann laut eines Beschlusspapiers, das dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint vorliegt, beschlossen werden:

Zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur allein oder zu zweit gestattet sein. Ausnahme: eigene Kinder unter 15 Jahren.

Zusammenkünfte in Innenräumen sollen ab kommendem Dienstag (nach Ostern) nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person gestattet sein.

Kitas sollen wieder geschlossen werden. Es soll eine Notbetreuung geben für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen (ein Elternteil reicht), Alleinerziehende und solche, bei denen es aus „dringenden pädagogischen Gründen“ erforderlich ist.

Dass Beschlüsse zu Kontaktbeschränkungen gefasst werden, gilt als unstrittig. Unklar ist, ob die Kita-Schließungen beschlossen werden. Dassgefasst werden, gilt als unstrittig. Unklar ist, ob die Kita-Schließungen beschlossen werden.

Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren (einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in Berlin finden Sie hier). Die Regeln waren erst zum 7. März etwas gelockert worden. Zuvor waren nur Treffen mit einer haushaltsfremden Person plus Kinder erlaubt.

Aktuell sind in Berlin, plus Kinder unter 14 JahrenDie Regeln waren erst zum 7. März etwas gelockert worden. Zuvor waren nur Treffen mit einer haushaltsfremden Person plus Kinder erlaubt.

Am Mittwoch meldete die Gesundheitsverwaltung im Corona-Lagebericht 1012 neue Fälle. Am Dienstag waren es noch 663. Am Mittwoch vor einer Woche wurden 1268 neue Fälle gemeldet - der höchste Wert seit Anfang Januar.

Acht weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tagen-Inzidenz ist leicht gesunken auf 138,1 (Dienstag: 142,4). 232 Covid-Patienten sind in Berlin aktuell auf Intensivstationen. (Julius Betschka)



