Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat am Donnerstagmorgen bestätigt, dass das im brandenburgischen Spree-Neiße-Kreis gefundene tote Wildschwein mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert war. Damit ist die Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland nachgewiesen worden.

Währenddessen tagen in Potsdam und in mehreren Brandenburger Landkreisen die Krisenstäbe. Nach ersten Tagesspiegel-Recherchen sind wohl vor allem auch Schweinemastbetriebe im an Spree-Neiße grenzenden Landkreis Oder-Spree betroffen.

Ministerin Klöckner sagte, es bestünde kein Anlass zur Panik, da man auf die Situation vorbereitet sei und bereits rechtliche Voraussetzungen geschaffen habe, um eine effektive Eindämmung und Bekämpfung der nur für Schweine tödlichen Seuche zu ermöglichen. Dabei gehe es zunächst darum, ein „Restriktionsgebiet“ zu definieren, also den Bereich, in dem besondere Maßnahmen nötig sind.

Klöckner stellte zunächst einen Sechs-Punkte-Plan vor, der in Verantwortung des Landes Brandenburg umgesetzt wird. Dazu gehört die Einschränkung des Personen- und Fahrzeugverkehrs, die Absperrung des betroffenen Gebiets, die Einschränkung von Jagdaktivitäten und von der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, die verstärkte Suche nach Fallwild, also weiteren Kadavern sowie die verstärkte Jagd auf Wildschweine.

Klöckner betonte während der Pressekonferenz, dass der Fund eines einzelnen Wildschweins in einer einzigen Region „nicht heißt, dass Deutschland als komplett infiziert gilt“. Genau das ist allerdings die Frage. Bislang waren Behörden und Experten immer davon ausgegangen, dass mit dem ersten Fund eines infizierten Wildschweins die gesamte Bundesrepublik den Status „tierseuchenfrei“ verliert, was den Export von deutschem Schweinefleisch extrem einschränken könnte.

China könnte nun ein Importverbot erlassen

Vor allem China, wohin große Mengen geliefert werden, könnte nun ein Importverbot erlassen. Man sei deshalb mit China, aber auch auch mit anderen Ländern und Organisationen Europas und der Welt bereits seit der vergangenen Nacht in engem Kontakt, sagte Klöckner.

„Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich“, sagte Klöckner am Donnerstag außerdem. Vom Verzehr von möglicherweise kontaminiertem Fleisch gehe keine Gefahr für den Menschen aus. Für Schweine sei die Seuche fast immer tödlich.

Der Kadaver des Wildschweins war wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt im Landkreis Spree-Neiße gefunden worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das als nationales Referenzlabor Verdachtsfälle abklärt, brachte den endgültigen Nachweis.

Seit Monaten kursiert die Schweinepest in Polen

Ein Übertreten der Tierseuche nach Deutschland wird seit längerem befürchtet. Seit mehreren Monaten kursiert die Afrikanische Schweinepest in Polen. Im März wurde im Nachbarland ein daran gestorbenes Wildschwein nur etwas mehr als zehn Kilometer vor der Grenze zu Deutschland entdeckt. Als Ursache für die Verbreitung in Europa wird die illegale Entsorgung von Speiseabfällen vermutet, die den Erreger enthielten.

Brandenburg hatte in den Kreisen Oder-Spree und Spree-Neiße sowie in der Stadt Frankfurt (Oder) einen 120 Kilometer langen Elektroschutzzaun an der Grenze errichtet. Er soll Wildschweine aufhalten. Ein fester Schutzzaun im Kreis Spree-Neiße ist geplant. Auch am sächsischen Grenzverlauf wurde ein Zaun gebaut.

Für das Krisenmanagement sind die örtlichen Behörden zuständig. Wird die Schweinepest bei einem Wildschwein festgestellt, wird nach Angaben des Bundesministeriums ein „gefährdeter Bezirk“ festgelegt und eine Pufferzone eingerichtet. Hausschweine und Schweinefleisch dürfen dann aus diesen Gebieten - bis auf Ausnahmen - nicht herausgebracht werden. (mit dpa)