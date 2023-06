Sexueller Übergriff in Hellersdorfer Park Mutmaßlicher Vergewaltiger in Berlin festgenommen

Am Montagabend soll es im Kurt-Julius-Goldstein-Park in Hellersdorf zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen sein. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Nachfrage. Zuerst berichtete die „B.Z.“ über den Fall.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kam es gegen 22.45 Uhr in dem Park, der in der Nähe des U-Bahnhofs Hellersdorf liegt, zu dem sexuellen Übergriff. Das Opfer soll eine Frau sein. Mehr wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz des Opfers nicht nennen.

Wie die „B.Z.“ berichtete, soll die Frau nach dem Angriff lautstark um Hilfe gerufen haben, sodass der Tatverdächtige von ihr abließ. Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, sollen daraufhin die Polizei alarmiert haben.

Laut Medienbericht wurde in der Nähe des Tatortes ein 26-jähriger Mann festgenommen. Er, das Opfer, sowie die Zeugen sollen im Anschluss befragt worden sein. Die Frau soll in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden sein. Laut Polizei hat das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)