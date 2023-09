Sicherheitsleute finden Verletzten in Berliner S-Bahn Unbekannter sticht Obdachlosem Gabel in den Hals

Nachdem Sicherheitskräfte in der Nacht zu Samstag in der S7 am Bahnhof Zoologischer Garten einen Obdachlosen mit einer Kuchengabel im Hals gefunden haben, sucht die Polizei nach Zeugen zu dem Vorfall. Das teilte die Behörde mit.

Um 4.41 Uhr hatte das Security-Personal der Deutschen Bahn den schlafenden Obdachlosen in dem Zug gefunden. Sie riefen direkt Rettungskräfte, sodass der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Seine Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich. Verständigungsprobleme sowie die Trunkenheit des Obdachlosen erschwerten den Einsatzkräften zunächst eine Klärung des Tathergangs.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Die Tat ereignete sich nach dem bisherigen Kenntnisstand der Beamten zwischen 4.10 Uhr und 4.40 Uhr in der S7 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Bahnhof Zoologischer Garten. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Nummer 0800 6888000 und unter 030 20622930 entgegen. (Tsp)