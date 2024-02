„Sie hatte einen Hund und wirkte ganz nett“ So reagieren Nachbarn in Kreuzberg auf die Festnahme der RAF-Terroristin

Die frühere Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette, ist am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden. Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamte nach Tagesspiegel-Informationen in dem siebengeschossigen Mietshaus an der Sebastianstraße ein, in dem die 65-Jährige jahrelang gelebt haben soll. Die Kriminaltechnik durchsuchte die Wohnung die ganze Nacht hindurch, der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen.

Auch am Dienstag standen uniformierte Polizisten vor dem Haus und versperrten den Eingang, ein Helikopter überflog das Gebiet in Kreuzberg. Klette befindet sich derweil wegen mehrerer Raubtaten in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstagnachmittag mitteilten.

Eine Anwohnerin berichtete den Journalisten vor dem Haus in Kreuzberg, sie habe die Festgenommene gekannt. Nach ihren Angaben sei die Frau in der Nachbarschaft unter dem Namen „Claudia“ bekannt gewesen. Sie habe unscheinbar und freundlich gewirkt, trug ihre langen grauen Haare zu einem Zopf gebunden.

Da habe ich jahrelang neben der Genossin gewohnt, das gibt’s ja nicht. Bewohner eines Nachbarhauses

„Sie wirkte eigentlich immer ganz nett“, sagt die 15-jährige Zehra S., die ebenfalls in dem Haus lebt. Klette wohnte eine Etage unter ihr. Sie habe immer gegrüßt, viel geredet haben sie aber nicht. „Nur hallo, hallo“, sagt Zehra S., „aber ich kenne ihren Hund.“ Der sei „voll groß“ gewesen und habe viel gebellt.

Ein ahnungsloser Bewohner des Nachbarhauses ist fassungslos, als er erfährt, dass er neben der gesuchten RAF-Terroristin gewohnt hat. „Da habe ich jahrelang neben der Genossin gewohnt, das gibt’s ja nicht“, sagt er und verabschiedet sich mit der Parole „Rotfront“.

Der Einsatz in der Kreuzberger Sebastianstraße sorgt für viel Aufmerksamkeit. Im gegenüberliegenden Häuserblock stehen Anwohner auf dem Balkon und beobachten die Arbeit der Polizei. Ein junges Mädchen passiert mit ihrer Oma die Absperrung. „Wer ist die RAF?“, fragt das Kind ihre Oma. „Hatte die was mit Hitler zu tun?“

Die Festnahme am Montagabend erfolgte vor allem durch die Polizei aus Niedersachsen, die Berliner Polizei war zur Unterstützung dabei. Klette wurde wegen einer Serie von Überfällen und versuchten Mordes zwischen 1999 und 2016 gesucht. Gegen sie liegen sechs Haftbefehle vor, die noch nicht verjährt sind. Konkret geht es den Angaben nach um Taten in Stuhr, Wolfsburg, Hildesheim und Cremlingen in Niedersachsen sowie Bochum und Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Sie fanden demnach unter anderem 1999, 2006, 2015 und 2016 statt.

„Die Festnahme zeigt, dass sich der lange Atem der Ermittlungsbehörden auszahlt“, sagt Justizsenatorin Felor Badenberg. „Ihnen gilt mein Dank und meine Anerkennung, dass sie bei der Suche nach extremistischen Gewalttätern immer wieder beharrlich bleiben. Es war entscheidend, den Verfolgungsdruck aufrechtzuerhalten, um die Bevölkerung vor weiteren schweren Taten zu schützen.“

Die Rote Armee Fraktion war eine linksextremistische terroristische Vereinigung, die 1970 um Andreas Baader und Ulrike Meinhof gegründet wurde. Die RAF ist für 34 Morde, zahlreiche Banküberfälle und Bombenanschläge verantwortlich. Klette gehörte zur sogenannten „dritten Generation“ der Organisation. (mit dpa)