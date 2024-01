Softwarefehler noch nicht behoben Viele Termine in Berliner Bürgerämtern für heute abgesagt

Die Bürgerämter in Berlin sind ab dem heutigen 2. Januar zwar wieder regulär geöffnet, doch es wird voraussichtlich noch bis zur nächsten Woche dauern, bis alle Dienstleistungen wieder in vollem Umfang angeboten werden können. Das teilte der Senat am Dienstagmorgen mit.

Hintergrund ist eine technische Fehlfunktion in einer Datenbank des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ). Sie führt seit der vergangenen Woche zu Problemen in einem Verfahren, das insbesondere im Bereich des Meldewesens genutzt wird.

Vereinbarte Termine zur An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes können in den Bürgerämtern wahrgenommen werden. Alle anderen für den heutigen 2. Januar geplanten Termine werden jedoch in die nächste Woche verschoben. Termine ab dem 3. Januar bleiben in den meisten Fällen bestehen. Wenn nicht, werden die Betroffenen vorab informiert.

Wer beispielsweise einen Personalausweis beantragen oder einen Ausweis verlängern muss, soll nichtsdestotrotz unbedingt beim Bürgeramt vorstellig werden. Darauf weist der Senat ausdrücklich hin.

Die Online-Vereinbarung von neuen Terminen ist von dem Fehler nicht betroffen.