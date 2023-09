Späthochsommer aus dem Bilderbuch 31 Grad am Freitag sind noch nicht der Höhepunkt

Durch den anhaltenden Hochdruckeinfluss wird es auch am Freitag sonnig und sehr warm in Berlin und Brandenburg. Nur vorübergehend können dünne Schleierwolken durchziehen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Bei viel Sonne und Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf ein spätsommerliches Wochenende einstimmen. Es weht ein schwacher, aber wirklich nur schwacher Südostwind. Keiner, der einen Sonnenschirm umpustet.

In der Nacht auf Sonnabend kühlt es bis auf Tiefstwerte um die 10 Grad ab. Der Himmel bleibt klar und die Nacht wird trocken. Der Wind weht dann immer noch schwach, aber aus Ost bis Südost.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Sonnabend wird – zumindest, was das Wetter angeht – recht ähnlich: einzelne Schleierwolken, sonnig, trocken, Höchsttemperatur um 31 Grad, schwacher Wind aus Südost.

Die Nacht zum Sonntag wird wolkenlos und niederschlagsfrei, der Tiefstwert liegt dann bei 10 Grad. Der Wind weht schwach. Das klingt bis hierher wie eine Kopie vom Freitag. doch diesmal verrät der DWD nicht, woher der Wind weht.

Der Sonntag selbst wird wieder heiß. Einige Quellwolken schweben über Berlin und Brandenburg hinweg. Aber ha! Es wird nochmal wärmer, und zwar bis zu 32 Grad. Der schwache West- bis Nordwestwird wird nicht viel Abkühlung bringen, also gilt es sich ruhig zu verhalten, viel zu trinken und im Schatten zu bleiben.

Wer bis hierher gelesen hat und wirklich noch wissen will, wie das Wetter in der Nacht zum Montag wird: bitteschön. Dann wird es gering bewölkt oder klar, da will sich der DWD nicht festlegen. Niederschlag bleibt weiterhin aus, örtlich könnte es aber Nebel geben. Herbst eben, eigentlich. Die Temperatur sackt dann auf bis zu 11 Grad ab, der Wind weht schwach. (Tsp/dpa)