Spendenaktion vor Ostern Das Tierheim kommt in drei Berliner Kieze

Das Tierheim Berlin kommt in die Kieze: Ein österlich geschmücktes Mobil fährt je einen Nachmittag lang nach Friedrichshain (Montag, 3. April), Grunewald (Dienstag, 4. April) und Mahlsdorf (Donnerstag, 6. April). Jeweils auf dem Parkplatz eines zentral gelegenen Supermarkts sammeln Mitarbeiter des Tierschutzvereins, begleitet von Tieren, Futter-, Geld- und Sachspenden für das Tierheim.

Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins, der das Tierheim Berlin betreibt, werden dabei über die Arbeit des Vereins und des Tierheims informieren. Das Mobil hat Tradition. In den vergangenen Jahren war ein Mobil auch vor Weihnachten auf Informationstour. Wegen der großen Resonanz ist der Tierschutzverein jetzt auch an Ostern unterwegs.

Der Tierschutzverein lebt von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Nachlässen

Der Tierschutzverein finanziert seine Arbeit mithilfe von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Nachlässen. Er hat rund 15.000 Mitglieder und mehr als 10.000 Spender sowie fast 800 ehrenamtliche Helfer.

15.000 So viele Mitglieder hat der Tierschutzverein Berlin

Im Tierheim Berlin werden jedes Jahr mehrere tausend in Not geratene oder von ihren Besitzern ausgesetzte Tiere aufgenommen, versorgt und an neue Besitzer vermittelt. Außerdem befindet sich auf dem Gelände die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin – eine zentrale Anlaufstelle für Fundtiere, für dessen Organisation der Bezirk Lichtenberg verantwortlich ist.

Die Zahl der eingelieferten Tiere ist gesunken, kostspielig sind sie trotzdem

Obwohl in den vergangenen Jahren die Zahl der im Heim untergebrachten Tiere geringer geworden sind, verursachen die Tiere gleichwohl mindestens die gleichen Kosten wie zuvor, weil die Tiere meist länger als früher in der Einrichtung bleiben. „Sie sind zunehmend älter, kränker und verhaltensauffälliger, so dass ihre Vermittlung länger dauert“, teilt der Tierschutzverein mit.

Mit einer Fläche von 16 Hektar ist das Tierheim Berlin so groß wie 22 Fußballfelder. Es gibt vier große Katzenhäuser, sechs große Hundehäuser, ein Kleintierhaus, ein Vogelhaus sowie ein großes Gehege für freilebende Katzen. Hinzu kommen der Tierschutz-Bauernhof für sogenannte Nutztiere wie Schweine, Ziegen, Schafe, Gänse und Hühner sowie eine Exoten-Station für Reptilien, Affen und andere exotische Tiere.

Die Standorte des Oster-Mobils:

Montag, 3. April, 13 bis 15 Uhr: Rewe in Friedrichshain, Eldenaer Str. 42, 10247 Berlin.

Dienstag, 4. April, 13 bis 15 Uhr: Rewe in Grunewald, Ladiusstraße 26, 14165 Berlin.

Donnerstag, 6. April, 13 bis 15 Uhr: Edeka Center Brehm in Mahlsdorf, An der Schule 82, 12623 Berlin.

