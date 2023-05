3 Tipps zum Tag der Städtebauförderung Berlin-Spandau, was hast du zu bieten?

Am Sonnabend, 13. Mai, ist Tag der Städtebauförderung. Mehr als 50 Projekte in den Berliner Kiezen machen mit und geben Infos zu architektonischen und städtebaulichen Besonderheiten. Auch Spandau ist dabei – hier 3 schnelle Tipps aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin finden Sie immer dienstags Termine, Nachrichten und Kiez-News aus dem Bezirk: tagesspiegel.de/bezirke.

1 Ideen für den Altstadt-Spielplatz!

Der Kinderspielplatz an der denkmalgeschützten Remise – gegenüber dem bekannten Altstadt-Café Lutetia – entstand in den 80ern. „Damals richtig chic, ist er heute ein bisschen in die Jahre gekommen“, berichtet Myrsini Dimakopoulos. Vor Ort werden jetzt frische Ideen gesucht, gern mit Kids. 11-14 Uhr.

Die alten Pferdeställe in der Altstadt: Hier soll der Spielplatz aufgemöbelt werden. © André Görke

2 Unsere jute, alte Pichelsdorfer!

Im „Stadtteilladen Wilhelmstadt“ am Földerichplatz wird eine Ausstellung die Geschichte der alten Bummelmeile erzählen – mit Bildern, Texten, Redebeiträgen. Dazu gibt’s Infos zu den kommenden Baumaßnahmen, u.a. am Metzer Platz. Mit Imbiss, Getränken und Plausch. 13-17 Uhr, Adamstraße 39.

3 Auf zum Hahneberg!

„Auf 38 Nachbarschaftsbeeten sowie Ackerstreifen für Schul- und Kitagruppen kann ab jetzt gepflanzt und geerntet werden“, meldet die auch sonst sehr beliebte Naturschutzstation am höchsten Spandauer Berg (55 Meter über dem Hahneberg). Dazu gibt es eine Obstbaumwiese, Naschbeete und Blühstreifen sowie Habitate für Zauneidechsen und Sandbienen. Schöner Spitzname: „unser grünes Klassenzimmer“. Darüber hinaus können sich Interessierte an der Entwicklung eines Leitsystems für den angrenzenden Grünen Ring beteiligen – so heißt Spandaus neuer 6-Kilometer-Park. 12-15 Uhr, Heerstraße 549.

Noch mehr Veranstaltungen aus Haselhorst, Hakenfelde, Staaken: tag-der-staedtebaufoerderung.berlin.de

