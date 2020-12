Der Senat rechnet damit, dass das Land Berlin im ersten Schritt lediglich 310.000 Impfdosen erhält. Das geht aus einer Berechnung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach ist von den beiden hoffnungsreichsten Impfstoffen von Biontech und Moderna nur diese Zahl der Dosen für Berlin vorgesehen.

Weil für eine wirksame Immunisierung zwei Impfungen binnen drei Wochen erforderlich sind, könnten also im ersten Schritt lediglich 155.000 Menschen vollständig geimpft werden. Allein die Gruppen der Über-80-Jährigen und der exponierten Beschäftigten im Gesundheitsbereich sowie in der Pflege umfassen allerdings schon rund 278.000 Personen.

Man werde "in der ersten Impfwelle erst mal nur einen Großteil der ersten Gruppe erreichen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstagmittag, als sie in der Landespressekonferenz die Ergebnisse der Senatssitzung vorstellte. Mit einem Impfbeginn sei erst im Januar zu rechnen.

Es wird jedoch allgemein erwartet, dass nach der ersten Lieferung in kurzer Zeit weitere erfolgen werden. Insgesamt soll Berlin in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres 720.000 Einheiten bekommen, heißt es in der Senatsunterlage. Das ist weniger als die ursprünglich in Aussicht gestellten 900.000 Dosen. Um bis zu 20.000 Menschen pro Tag impfen zu können, errichtet das Land gerade sechs Impfzentren.

Der Senat geht davon aus, dass "Ende 2020/Anfang 2021" mindestens einer der drei Impfstoffe zugelassen wird und dann direkt mit der Impfung begonnen werden kann. "Die Hersteller haben unabhängig von der Zulassung bereits mit der mengenmäßigen Produktion der Impfstoffe begonnen, sodass sofort nach Zulassung und Lieferung mit den Impfungen begonnen werden kann", heißt es in einem internen Papier, das am Dienstagvormittag im Senat diskutiert wurde. Allerdings: "Der Zeitpunkt der Lieferung sowie die Zahl der tatsächlich lieferbaren Impfdosen variieren zur Zeit stark."

Zuerst Impfungen für Risikopatienten und exponierte Berufe

Nach dem Verteilungsschlüssel der EU-Kommission erhält Deutschland demnach 18 Prozent der bestellten Impfdosen, Berlin erhält davon wiederum 4,5 Prozent. Einer Berechnung des Bundesgesundheitsministeriums zufolge käme Berlin damit im ersten Quartal 2021 auf 720.000 Impfdosen aus vier Impfstoffen. Allerdings sind davon nur 310.000 Dosen von Biontech und Moderna, mit deren Zulassung nach derzeitigem Stand zuerst gerechnet wird.

Zuerst geimpft werden sollen Personen, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe haben, oder beruflich "besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben".

Die ersten Impfdosen sollen laut der Senatsunterlage folgende Gruppen bekommen:

Personen über 80 Jahre = 203.000 Personen

Personal von stationären oder ambulanten Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und der Altenpflege.

Letztere setzen sich zahlenmäßig wie folgt zusammen:

Krankenhäuser und Praxen = 30 000 Personen (das umfasst nur jene Beschäftigten mit hohem Expositionsrisiko und/oder mit Kontakt zu Covid-19-Patient*innen)

stationäre Pflege = 22.511 Personen

ambulante Pflege = 22.308 Personen

Großbritannien hat derweil mit der Massenimpfung bereits begonnen. Eine 90-Jährige erhielt als erster Mensch der Welt den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-amerikanischen Partners Pfizer.