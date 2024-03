Stau im Berliner Stadtverkehr Abschnitt auf der A100 wegen brennendem Auto gesperrt

Auf der A100 in Berlin ist ein Auto in Brand geraten. Teile der Autobahn wurden gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Donnerstagmittag auf der Plattform X mit. Demnach können aktuell zwischen dem Innsbrucker Platz und Kreuz Schöneberg keine Autos die Strecke passieren.

Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, ist bislang unklar. Zunächst wurde auch der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Wedding gesperrt. Hier sollten Autofahrerinnen und -fahrer dennoch 40 Minuten Verzögerung einplanen. Aufgrund des anhaltenden Staus wurden auch die Zufahrten Buschkrugallee und Britzer Damm in Richtung Wedding geschlossen. (Tsp)