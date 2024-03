Stolpersteine in der Altstadt Eine Familie aus Spandau – ermordet in Auschwitz

Dieses historische Foto entstand vor 100 Jahren in der Altstadt von Berlin-Spandau und zeigt die Breite Straße, eine der Bummelmeilen in der Fußgängerzone. Hinten ist der Kirchturm am Kolk zu erkennen. Ganz rechts im Bild: das Geschäft der jüdischen Familie Oehl. In dieser Woche wird an die Familie erinnert. Die Stolpersteine für Dorothea, Käthe und Martin Oehl werden am Mittwoch, 13. März, 17 Uhr, vor dem Gotischen Haus verlegt.

„Dorothea und ihre Kinder Käthe und Martin lebten in dem Haus Breite Straße 32, wo Dorothea auch ein Bekleidungsgeschäft für ‚Herren & Knaben Moden‘ führte. Martin konnte im September 1938 in die USA ausreisen. Dorothea und Käthe hatten ein Visum für Kuba, jedoch durfte das Schiff ,St. Louis‘ dort nicht anlegen, und so mussten sie in Belgien wieder an Land gehen. Käthe wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Dorothea überlebte in Belgien und ging nach dem Krieg in die USA“, heißt es in der Einladung.

Viele Jugendliche sind vor Ort. Schülerinnen und Schüler der Bertolt-Brecht-Oberschule aus Wilhelmstadt werden bei der Verlegung an das Leben der Familie Oehl erinnern. Verlegt werden die Stolpersteine von Auszubildenden des SOS-Kinderdorfs in Gatow. Und eingeladen hat die Jugendgeschichtswerkstatt um Uwe Hofschläger (gibt’s seit 1990). Der Besuch der Veranstaltung ist entgeltfrei

Stolpersteinverlegung mitten in der Fußgängerzone

