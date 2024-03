Strafbare Ausrufe und Festnahmen Polizei löst Palästina-Demo am Berliner Hauptbahnhof auf

Am Freitagnachmittag ist es am Berliner Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz infolge einer nicht angekündigten pro-palästinensischen Versammlung gekommen. Videos auf der Plattform X zeigen, wie eine größere Menschengruppe sich gegen 16 Uhr vor die Treppen in der Bahnhofshalle setzt und unter anderem „Free Palestine“ skandiert.

Wie die Polizei auf X mitteilte, lösten Einsatzkräfte die Versammlung auf und forderten die Teilnehmer auf, den Bahnhof zu verlassen. „Vereinzelt kam es zu strafbaren Ausrufen, weshalb Einsatzkräfte Personen festgenommen haben“, schrieb die Polizei auf X. Zeitweise sei wegen des Einsatzes der Zugang zum Bahnhof über den Eingang Washingtonplatz nicht möglich gewesen.

Weil Teilnehmer der Aufforderung der Polizei, den Bahnhof zu verlassen, auch nach mehrmaliger Ansprache nicht nachgekommen seien, hätten die Einsatzkräfte dies mit Zwang durchgesetzt, schrieb die Polizei auf X weiter. Die Beamten stellten demnach außerdem die Personalien der betreffenden Teilnehmer fest und schrieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Gegen 19 Uhr erklärte die Polizei den Einsatz für beendet. (Tsp)