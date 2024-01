Tagesspiegel startet Schulprojekt „Angesichts von Halbwahrheiten und Falschnachrichten dringend erforderlich“

Mit 60 Schulklassen aus Berlin und ganz Deutschland hat der Tagesspiegel das neue Schulprojekt „Tagesspiegel macht Schule – digital“ gestartet. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) eröffnete die Kick-off-Veranstaltung im Verlagsgebäude am Askanischen Platz.

„Als Bildungssenatorin betone ich die essenzielle Bedeutung von Medienbildung an Schulen“, sagte Günther-Wünsch. Diese gehe über schnelles Internet und Whiteboards hinaus und konzentriere sich vor allem auf die zeitgemäße Vermittlung von Medienkompetenz. „Angesichts von Halbwahrheiten und Falschnachrichten ist es dringend erforderlich, dass Schülerinnen und Schüler einen kritischen Umgang mit Online-Inhalten erlernen“, betonte Günther-Wünsch in ihrer Eröffnungsrede. Die Kooperation von Schule, Wirtschaft und Medien fördere die Digitalisierung durch praxisnahe Einblicke in die Berufswelt und die gezielte Vermittlung von Medienkompetenz. „Schüler werden dadurch auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt vorbereitet.“

Gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern wurde das Projekt am Mittwochabend offiziell gestartet. „Medienkompetenz ist mit das wichtigste, was Kinder und Jugendliche heute lernen müssen“, sagte Anke Myrrhe, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. „Wir alle werden geflutet von Informationen. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schülern die Kompetenz zu vermitteln, selbstständig so viele falsche Informationen wie möglich zu enttarnen. Sie zu sensibilisieren, eine seriöse Quelle von einer unseriösen zu unterscheiden, und ihnen zu zeigen, wie und wo sie Informationen finden, denen sie vertrauen können.“

Die Lehrerinnen und Lehrer bekommen umfangreiches, pädagogisch geprüftes Unterrichtsmaterial digital zur Verfügung gestellt. Es ist modular einsetzbar und richtet sich an die Klassenstufen 8 bis 10. Schülerinnen und Schüler trainieren, sich kritisch mit tagesaktuellen Medien auseinanderzusetzen. Dafür erhalten sie für den Projektzeitraum persönliche Zugriffe auf alle digitalen Angebote des Tagesspiegels. Zudem werden Workshops, Redaktionsbesuche und Videokonferenzen angeboten. Das Projekt wird von der Deutschen Telekom AG unterstützt.

In einer digitalen Grußbotschaft erläuterte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands die Wichtigkeit von Medienkompetenz für das Leben und Lernen im 21. Jahrhundert. „Demokratie braucht euch junge Menschen“, sagte Stefan Düll, „wenn sie Zukunft haben soll.“

Anke Myrrhe (Tagesspiegel), Doreen Friedrichs (Telekom) und Katharina Günther-Wünsch (Senatorin für Bildung) eröffneten das Projekt im Tagesspiegel-Gebäude © Alena Schmick für den Tagesspiegel

Die Vorbereitungsphase startet am 22. Januar, die Projektphase beginnt am 12. Februar und endet mit den Osterferien. Aus mehr als 90 Bewerbungen wurden 60 Klassen ausgewählt. (Tsp)