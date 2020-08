„Das war heute morgen unfair“ Im Schillerkiez ist es nach wie vor ruhig. Menschen sitzen in den Cafés, Anwohner wundern sich über die Polizeipräsenz im Kiez. Vor dem „Syndikat“ wurde die Weisestraße mittlerweile für den Verkehr wieder freigegeben, einige Polizisten schieben Wache vor der geräumten Kneipe. „Das war heute morgen unfair“ sagt eine ältere Nachbarin und blickt auf die Absperrgitter, die noch am Straßenrand lehnen. Sie wundere sich, dass die Gitter nachts nicht gestürmt worden sein. „Das hätte bei uns damals anders ausgesehen“, sagt sie und lacht. Um 17 Uhr soll am benachbarten Herrfurthplatz die nächste Demonstration starten. (Madlen Haarbach)

