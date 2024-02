Täter schlugen Opfer zu Boden Zwei Raubüberfälle innerhalb einer Stunde in Berlin-Wilmersdorf

In der Nacht zu Freitag sollen sich innerhalb einer Stunde zwei Raubüberfälle in Berlin-Wilmersdorf ereignet haben. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Demnach soll gegen 0.30 Uhr ein 59-jähriger Mann auf Höhe der Kreuzung Brandenburgische Straße Ecke Sigmaringer Straße von hinten einen Faustschlag gegen den Kopf erlitten haben und dadurch zu Boden gegangen sein. Zwei Männer sollen daraufhin seine Tasche verlangt und ihm diese dann entrissen haben. Die Tatverdächtigen seien geflüchtet. Der 59-Jährige erlitt durch den Sturz eine Wunde an der Hand.

Der zweite Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 1 Uhr. Ein 64-jähriger Mann soll in der Pfalzburger Straße ebenfalls durch einen Schlag gegen den Kopf hinterrücks niedergeschlagen worden sein. Am Boden liegend sollen ihn dann zwei Männer durchsucht und ihm seine Geldbörse entwendet haben. Auch nach dieser Tat flüchteten die Angreifer.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen mit Schmerzen im Bereich des Kiefers und zunehmenden Schwellungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)