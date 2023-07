Temporäre Fußgängerzone im Sommer So wird die Berliner Ackerstraße zur Spielstraße

Malen, Hüpfen, Fußballspielen mitten auf der Straße? Das soll ein mobiles Spielmobil möglich machen. Die Ackerstraße in Berlin-Mitte, die für den Sommer zur temporären Fußgängerzone umgewandelt wurde, wird ab Juli mit unterschiedlichen Angeboten ausgestattet, teilt das Bezirksamt Mitte mit. Der Träger Outreach gGmbH bietet dafür ein eigenes Programm an.

Insbesondere Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien sollen dadurch neue Spielmöglichkeiten bekommen. „Gerade dort, wo Kinder und Jugendliche nur wenig Zugang zu Freizeitangeboten haben, ist das Spielmobil ein tolles Angebot. Man kann sich bewegen, spielen oder kreativ sein“, sagt Mittes Jugendstadtrat Christoph Keller (Linke). Geeignet seien die Spiele aber für alle zwischen sechs und 16 Jahren. Zudem soll es kostenlose Snacks wie Popcorn, Zuckerwatte oder Softeis geben.

Für welche Spiele sich die Kinder dann entscheiden, bleibt ihnen überlassen. Wer Sport mag, kann eine Torwand oder Springspiele nutzen, tanzen oder Fußball spielen. Daneben soll es ganz verschiedene weitere Angebote von Rätseln über Malen und Holzarbeiten bis zu Upcycling, Musikinstrumentenbau und Karaoke geben.

Für den Spätsommer kündigt das Bezirksamt zwei größere Veranstaltungen mit Spielstraßenfest, Kinderkonzerten und Spaßturnieren an. Outreach hat auch einen Kinobus und einen Kletterturm im Programm.

Seit Ende April ist die Ackerstraße eine von drei sogenannten Sommerstraßen in Berlin. Auf einem rund 50 Meter langen Abschnitt in Höhe des Spielplatzes Bergstraße ist der Autoverkehr eingeengt. Neben der Ackerstraße wurde die Steinmetzstraße in Schöneberg und die Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg zur Fußgängerzone.

