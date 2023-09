Zuerst in Spandau und Marzahn-Hellersdorf Berlin bekommt vier neue Bürgerämter

Bewohner der Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Pankow können künftig auf einen besseren Bürgerservice hoffen. Wie die für die Verwaltungsmodernisierung zuständige Staatssekretärin Martina Klement am Montag erklärte, ist in den genannten Bezirken je ein neues Bürgeramt geplant.

„Höchstwahrscheinlich“ bereits 2024 werde in Spandau und Marzahn-Hellersdorf je ein zusätzlicher Standort eröffnet, erklärte Klement weiter. Konkrete Angaben dazu, wo genau die Bürgerämter eröffnet werden sollen, machte sie zwar nicht. Auf Nachfrage versicherte Klement jedoch, dass entsprechende Pläne existierten. 2025 soll dann je ein Standort in Treptow-Köpenick und Pankow folgen.

Etwas geringer als bislang kommuniziert fällt der Stellenaufwuchs für alle Bürgerämter in Berlin aus. Die im geöffneten Zusatzbürgeramt Klosterstraße verplanten 20 Stellen werden von den berlinweit 100 zusätzlich zugesagten Stellen abgezogen, erklärte Klement. In Summe kommen in den kommenden Jahren demnach 80 neue Stellen hinzu, davon jeweils 12 für die vier geplanten neuen Standorte.

Unklar ist derzeit noch, wie die ebenfalls vorgesehenen Stellen des sogenannten Springerpools finanziert werden. Die geplant 20 Stellen sollen dazu dienen, Engpässe in einzelnen Bürgerämtern abzufedern. Aktuell ist im Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 dafür jedoch kein Geld eingestellt.