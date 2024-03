Übergriff in Berlin Unbekannte bedroht Lehrerin und Schüler in Kreuzberger Koranschule

Am Sonntagvormittag erschien in einer Kreuzberger Koranschule eine unbekannte Frau und soll sowohl die Schüler als auch eine Lehrerin bedroht haben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 10.45 Uhr sei die Frau in den Räumlichkeiten der Moschee erschienen. Die Verdächtige soll sich der Bitte einer Lehrerin, die Schule umgehend zu verlassen, widersetzt haben und habe nach Angaben der Polizei die Anwesenden religionsfeindlich beschimpft. Doch damit nicht genug. Als die Lehrerin hinter der Frau die Tür schließen wollte, versuchte sie die Tür mit Gewalt offenzuhalten, soll dann aber den Ort verlassen haben.

Die Kinder und auch die Lehrerin seien verängstigt gewesen. Die Einsatzkräfte konnten die Frau nicht mehr auffinden. Da es sich um eine religionsfeindliche Tat handelt, hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. (Tsp)