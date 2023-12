Politik auf dem Dancefloor Hat die Berliner Clubszene ein Antisemitismus-Problem?

Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel spaltet der Nahostkonflikt die Berliner Clubszene in vorher nicht gesehenem Ausmaß. Der Überfall der Terroristen auf das Musikfestival Supernova, das in der Wüste im Grenzgebiet zu Gaza stattfand und auf dem mehr als 360 Besucher und Besucherinnen abgeschlachtet und 40 weitere nach Gaza entführt wurden, rief erst erstaunlich zurückhaltende Reaktionen hervor.