Auf der Bahnstrecke zwischen dem polnischen Stettin (Szczecin) und Tantow in Brandenburg ist ein Zug entgleist.

Er stieß am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in dem Dorf Kolbaskowo mit einem Lastwagen zusammen, wie die Agentur PAP unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Fotos zeigen, dass es sich um einen Zug der Linie RE66 handelt, die zwischen Stettin und Berlin fährt und offenbar in Richtung Berlin-Gesundbrunnen unterwegs war.

Auf Twitter hieß es am Donnerstag von der Deutschen Bahn zum RE66, dass die Strecke zwischen Szczecin Glowny und Tantow gesperrt sei. Mehrere Züge fielen den Angaben zufolge aus, ein Busnotverkehr sei eingerichtet worden.

Der Zug nach Berlin stieß am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in dem Dorf Kolbaskowo mit einem Lastwagen zusammen. Foto: imago images/Eastnews/Sebastian Nowik/REPORTER

Auf der Anzeige ist zu erkennen: Der Zug der Linie RE66 war in Richtung Gesundbrunnen unterwegs. Foto: imago images/Eastnews/Sebastian Nowik/REPORTER

Acht Menschen wurden mit leichten Verletzungen wie Schürfwunden und Prellungen ambulant behandelt. Niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Der Bahnverkehr an der Unglücksstelle wurde vorübergehend unterbrochen. (dpa,Tsp)