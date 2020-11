Die Charité-Spitze möchte in Berlin-Mitte ein Hochhaus errichten – und zwar neben dem bekannten Bettenturm. Die landeseigene Universitätsklinik prägt das Zentrum östlich vom Regierungsviertel schon heute; geht es nach den Charité-Planern dürfte der Stammcampus in Mitte bald massiv ausgebaut werden.

Am Montag stellten Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Wissenschaftssenator ist, und Charité-Chef Heyo Kroemer die Pläne vor. Rund 6,6 Milliarden Euro sollen, so wünschen es sich die Klinik-Strategen, bis 2050 investiert werden.

Am meisten Geld, so der Plan, würde dabei letztlich in Wedding verbaut werden. Auf dem Virchow-Campus der Charité sollen 3,5 Milliarden Euro eingesetzt werden. Schwerpunkte dort sind das neue Herzzentrum, das nationale Tumorzentrum und eine Pharmazie.

Campus Mitte: Auf diesem Areal war einst ein Acker vor den Toren Berlins. König Friedrich I. ließ hier 1710 ein Pesthaus... Tagesspiegel/Bartel, Quelle: Charité

"Die Charité ist eine zentrale Partnerin für unser Vorhaben, Berlin zu einer führenden Gesundheitsmetropole zu entwickeln, die für medizinischen Fortschritt, hervorragende Fachkräfte und eine zukunftsorientierte Versorgung steht", sagte Senatschef Müller.

Wie berichtet, hatte der SPD-Politiker 2018 eine externe Kommissionen einsetzen lassen, die Berlins Weg zur Medizinmetropole skizzieren sollte. Dem Gremium gehörte neben dem SPD-Bundespolitiker Karl Lauterbach auch der damalige Göttinger Hochschulmediziner und heutige Charité-Vorstandsvorsitzende Kroemer an.

Virchow-Klinikum: Auf dem Campus in Wedding planen Senat und Charité-Spitze die gravierendsten Modernisierungen – insgesamt sollen... Tagesspiegel/Bartel, Quelle: Charité

Der Klinik-Chef sagte, man wolle die Spezialisierungen in der Charité vorantreiben – zugleich aber flexibel auf die Herausforderungen reagieren können. "Die Pandemie hat gezeigt, dass eine Organisation in der Lage sein muss, mit gänzlich unerwarteten Anforderungen schnell und agil umzugehen und dabei zugleich den Blick nach vorn nicht verlieren darf."

Ob Bund und Land die enormen Summe in den nächsten Jahren bereitstellen werden, steht nicht fest. Die Charité stehe für die Wissenschaftsmetropole Berlin, sie "verlässlich und berechenbar" zu fördern, sollte Anspruch der Politik sein. Kroemer ergänzte: "Unser Strategiekonzept enthält wünschenswerte Inhalte – nun muss ein Diskussionsprozess starten, was davon wie umgesetzt werden kann."

Benjamin-Franklin: Bei seiner Eröffnung 1968 galt das Westberliner Krankenhaus als Modellklinik. Nach der Wende sollte das... Tagesspiegel/Bartel, Quelle: Charité

Die Charité soll künftig enger mit den ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken kooperieren. In den Vivantes-Krankenhäusern werden derzeit viele Covid-19-Patienen versorgt, die Klinikkette steht unter großem Druck. Einzelne Intensivstationen waren für neue Patienten geschlossen worden, es fehlte Personal. In einem der größten Krankenhäuser Deutschlands, dem Vivantes-Klinikum Neukölln, wurde erwogen, die Notaufnahme bei der Feuerwehr abzumelden. Dies konnte am Sonntag verhindert werden, einzelne Patienten wurden in anderen Kliniken untergebracht.

Die Caritas forderte am Montag einen neuen Rettungsschirm für alle Krankenhäuser mit Covid-19-Fällen. Wie berichtet hatten die Kliniken planbare Behandlungen verschieben müssen, um Ressourcen für die vom Coronavirus betroffenen Patienten zu schonen. Dadurch aber fehlen den Kliniken nötige Einnahmen.

Die Caritas teilte mit: "Der Druck erhöht sich immer mehr, da das Pflegepersonal knapp ist und durch Erkrankungen und Quarantäne weiteres Personal wegbricht." Auch an der Charité fehlt Personal. Vorstandschef Kroemer hatte deshalb an die Beschäftigen appelliert, auch nach Feierabend vorsichtig zu sein.