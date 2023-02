Unter Alkoholeinfluss Mann fährt in Berlin gegen mehrere Autos und randaliert bis zum Schluss

Weil er nach der Kollision mit einem geparkten Auto in Mariendorf einfach weiterfuhr, fiel ein Autofahrer am Dienstagabend einem Polizisten außer Dienst auf. Nach einer Flucht durch die Nacht kam er in Lankwitz zum Stehen. Dort wurde er festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann war am Dienstagabend zunächst an der Ringstraße, Ecke Rathausstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und hatte seine Fahrt einfach fortgesetzt. Das bemerkte der Polizist außer Dienst. Er alarmierte Kollegen und folgte dem Unfallfahrer.

Dieser sei dann mit hoher Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln geflüchtet. Auf dem Kamenzer Damm sei er in das Auto eines 31-Jährigen gefahren – und erneut weitergefahren. Der 31-Jährige wollte sich nicht zu Verletzungen äußern und sein fahruntüchtiges Auto selbst sichern, teilte die Polizei weiter mit.

Der geflohene Fahrer sei später – noch immer auf dem Kamenzer Damm – wieder gegen ein geparktes Auto gefahren. Danach war seine Fahrt zu Ende. Er verließ das Auto und wurde festgenommen. Die Polizisten bemerkten bei ihm einen starken Alkoholgeruch. „Eine Atemalkoholmessung war wegen seiner körperlichen Verfassung jedoch nicht möglich“, so die Beamten weiter.

Bei den Unfällen hatte sich der Mann einige Verletzungen zugezogen, weshalb er in Begleitung der Polizei ins Krankenhaus kam. Bei der Blutabnahme wehrte er sich. Er habe randaliert und die Einsatzkräfte angegriffen, hieß es. (Tsp)

