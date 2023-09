Unternehmen in der Energiewende Berliner Start-up Enpal vernetzt Handwerker miteinander

Der Berliner Solaranlagenanbieter Enpal hat eine Serviceplattform für lokale Handwerksbetriebe gestartet. Betriebe können beim Geschäftskundenportal Enpal.pro Hardware wie Solarmodule, Batteriespeicher, Ladesäulen, Wechselrichter und Unterkonstruktionen bestellen und zum Wunschtermin entweder in ein Lager oder direkt zur Baustelle liefern lassen.

Bereits jetzt arbeitet Enpal mit über 150 unabhängigen Handwerksbetrieben über seine Geschäftskunden-Plattform zusammen.

Neue Konkurrenz auf dem deutschen Markt

In Ergänzung zu Hardware und Logistik will Enpal den lokalen Handwerksbetrieben nun weitere Serviceleistungen wie Anlagenplanung, Netzanschluss und Kundengewinnung anbieten. Dies kündigte Enpal am Donnerstag an.

„Wir wollen zum ganzheitlichen Partner für die gesamte Solarbranche werden“, sagt Lukas Pauly, Geschäftsführer der Enpal Pro GmbH, in einer Mitteilung seines Unternehmens: „Um die Energiewende zu schaffen, braucht es jeden einzelnen Betrieb. Mit Enpal.pro wollen wir einen Beitrag dazu leisten, gemeinsam mehr Geschwindigkeit in den Markt zu bringen.“

Das Unternehmen reagiert damit auf den Markteintritt von Neoom aus Österreich. Das Start-up bietet seit Mitte August ebenfalls „360 Grad Gesamtlösungen“ aus Hardware, Energiemanagement und digitalen Services für Privat- und Gewerbekunden an.

„Privatkunden genießen ja bereits jetzt unseren 360-Grad-Service im Rahmen unseres Rundum-Sorglos-Pakets der Solar-Miete“, sagte Enpal-Sprecher Wolfgang Gründinger. Hier kümmere sich Enpal bereits um alles – von der Planung bis zur Wartung. Das neue Angebot Enpal.pro ist nun in Abgrenzung davon ein Service für lokale Handwerksbetriebe.