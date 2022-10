Machtmissbrauch am Geiger-Kolleg Uni Potsdam sieht Vorwürfe gegen Homolka teilweise bestätigt – aber nicht rechtlich relevant

Der Potsdamer Professor für jüdische Theologe, Walter Homolka, kann seinen Dienst an der Universität Potsdam vorläufig wieder aufnehmen. Ein am Mittwoch veröffentlichter Untersuchungsbericht der Universität attestierte Homolka kein straf- oder zivilrechtlich relevantes Fehlverhalten. Walter Homolka ist Gründer und Rektor des Rabbinerseminars „Abraham Geiger Kolleg“ an der Universität Potsdam.

„Eine Grundlage für ein Disziplinarverfahren sehen wir nicht“, sagte der Rektor der Universität, Prof. Oliver Günther, vor Journalisten. Allerdings kam der Bericht zu dem Ergebnis, dass sich Teile der vom Professor für jüdische Theologie, Jonathan Schorsch, sowie anderen Personen erhobenen Vorwürfe, durchaus bewahrheiteten.

„Gegenüber Herrn Prof. Homolka haben sich bislang die Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Ämterhäufung, durch Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse, durch Karriereeingriffe bestätigt“, heißt es in dem Bericht. „Nicht nachweislich bestätigt haben sich Vorwürfe der Duldung sexuell belästigenden Verhaltens seitens seines Lebenspartners Herrn Bomhoff.“

Nicht abschließend geklärt wurden bislang Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegen Homolka. Vor Journalisten schloss Günther am Mittwoch nicht aus, dass eine Untersuchung, die die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gercke und Wollschläger im Auftrag des Zentralrats der Juden vornimmt, hier zu belastenden Ergebnissen komme. In diesem Fall werde die Universität sehen müssen, wie sie sich dazu verhalte.

