Ungeachtet der coronabedingten Einschränkungen soll es Mitte 2021 wieder das alternative „Fusion“-Festival geben – allerdings etwas verändert und deutlich teurer.

Wie der Verein Kulturkosmos (Berlin) als Veranstalter auf seiner Internetseite bekannt gegeben hat, soll die „Fusion“ in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) an zwei aufeinander folgenden Wochenenden ab Ende Juni geteilt werden. Zugelassen werden sollen jeweils 35.000 Gäste.

In einer Mitteilung der Veranstalter heißt es: „Wir haben eine lang diskutierte Entscheidung getroffen, in der Hoffnung, dass wir damit das Festival auch in Corona-Zeiten realisieren können.“ Man habe sich entschieden, das Festial 2021 „in seiner Größe zu halbieren und auf zwei hintereinanderliegende Wochenenden zu verteilen. Ein Festival, gesplittet in zwei Gästeteams, verteilt auf zwei Wochenenden!“ Die Termine sind nach Angaben der Veranstalter am 24. bis 27. Juni 2021 sowie am 1. bis 4. Juli 2021.

Besucher des Festivals müssten sich aber im Vorfeld entscheiden, ob sie den höheren Ticketpreis – 205 statt bisher 130 Euro – bezahlen wollen.

Das Festival war 2020 wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Damals für 130 Euro erworbene Tickets behalten laut Veranstalter aber ihre Gültigkeit für 2021 – wenn der Aufpreis gezahlt wird. Dieser sei unter anderem deshalb nötig, da sich der Aufwand durch die Abstands- und Hygieneregeln deutlich erhöht habe. Die Absprachen mit den Behörden stünden allerdings generell noch aus.

Auch andere Festivals wie Wacken, Hurricane und Deichbrand wurden 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Die „Fusion“ gilt mit etwa 70.000 Gästen als eines der größten Musik- und Kulturfestivals in Deutschland. Wegen der Corona-Krise sind Großveranstaltungen derzeit aber bundesweit noch untersagt. (dpa,tsp)