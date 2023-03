Veranstaltung in Berlin-Weißensee Brotfabrik sagt prorussische Filmvorführung ab

Zwei geplante Veranstaltungen des Kulturkreises Pankow zum Ukrainekrieg werden nicht in der Brotfabrik in Berlin-Weißensee stattfinden. Ursprünglich hatte der Kulturkreis für Sonntag zu einer Filmvorführung geladen, bei der zwei Dokumentationen der Deutsch-Russin Alina Lipp gezeigt werden sollten. Lipp gilt als Sprachrohr russischer Propaganda. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen sie wegen Billigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

Auch ein für Montag geplanter Vortrag des Kulturwissenschaftlers Hauke Ritz in den Räumlichkeiten der Brotfabrik am Caligariplatz wurde von der Kultureinrichtung abgesagt. Beide Veranstaltungen standen unter dem Motto „Der Ukrainekrieg und die Krise des Westens“. In einem ausführlichen Statement zeigten sich die Verantwortlichen der Brotfabrik „schockiert über die politische Instrumentalisierung des Hauses“. So sei bei der privaten Anmietung durch den Kulturkreis Pankow zu keinem Zeitpunkt von einer politischen Veranstaltung die Rede gewesen.

Selbst­ver­ständ­lich leh­nen wir die Pro­pa­gan­da von Ali­na Lipp und ande­ren Akteu­ren ent­schie­den ab! Die Brotfabrik in einem Statement zur Absage der Veranstaltungen

Die Brotfabrik bedankt in der Mitteilung außerdem für die vielen kritischen Zuschriften und Kommentare in den sozialen Netzwerken, die zeigten „wie aufmerksam und politisch sensibel“ die Menschen in der „Mitwelt“ der Kultureinrichtung wären. Weiter heißt es: „Selbst­ver­ständ­lich leh­nen wir die Pro­pa­gan­da von Ali­na Lipp und ande­ren Akteu­ren ent­schie­den ab!“

Für den Kulturkreis Pankow ist nach Angaben des vereinseigenen Impressums die Pankower Direktkandidatin der Kleinstpartei „Die Basis“, Conny Bruhn, verantwortlich. Die Partei entstand zu Beginn der Corona-Pandemie und gilt als eng vernetzt mit der Querdenken-Szene. Kandidaten der Partei fielen in der Vergangenheit immer wieder durch antisemitische oder den Nationalsozialismus verherrlichende Äußerungen auf.

Zur Startseite