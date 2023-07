Verkehrsverwaltung prüft Vorstoß aus Berliner Bezirk Queere Ampelpärchen für Friedrichshain-Kreuzberg

Friedrichshain-Kreuzberg könnte im kommenden Jahr gleichgeschlechtliche Ampelpärchen bekommen. Diesen Vorschlag hat Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) gemacht und sich damit an Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) gewandt.

In einem Brief an Schreiner, der dem Tagesspiegel vorliegt, bittet die Grünen-Politikerin Mitte Juni um „wohlwollende Unterstützung“ bei dem Vorhaben, an Fußgängerampeln künftig neben Ampelmännchen auch Piktogramme gleichgeschlechtlicher Paare zu zeigen. Herrmann will damit ein „klares, sichtbares Statement für eine vielfältige Gesellschaft“ setzen.

Friedrichshain-Kreuzberg sei ein bunter Bezirk und stehe für Offenheit, Toleranz und Vielfalt. „Um die Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community im Bezirk weiterhin zu verbessern, möchte ich mich für ein sichtbares Zeichen im öffentlichen Raum einsetzen“, schrieb Herrmann.

Neu ist die Idee nicht. Bereits 2015 hatte das Berliner Unternehmen Ampelmann Vorschläge gemacht, wie schwule und lesbische Ampelpärchen in der Hauptstadt aussehen könnten. Realisiert wurden sie allerdings nie. Auch die SPD setzte sich bereits für entsprechende Lichtsignalanlagen ein.

Der Vorschlag der Firma Ampelmann aus dem Jahr 2015. © Ampelmann GmbH

Queere Ampeln in Wien oder München

In anderen Städten gibt es bereits seit vielen Jahren Ampeln, die etwa zwei rote Frauen Hand in Hand nebeneinander stehend zeigen und zwei grüne Männer, die händchenhaltend loslaufen. Seit 2019 sind etwa im Münchner Glockenbachviertel, wo sich viele queere Bars und Cafés befinden, an sechs Übergängen schwule und lesbische Paarmotive zu sehen. Auch Wien, Braunschweig, Münster, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Hannover und Marburg setzen mit Ampelmotiven ein Zeichen für mehr Toleranz und Vielfalt.

Nun könnte Berlin folgen. „Lassen Sie uns gemeinsam in Friedrichshain-Kreuzberg ein klares Zeichen setzen und hier die ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen von Berlin installieren“, appellierte Bezirksbürgermeisterin Herrmann an Verkehrssenatorin Schreiner.

In deren Verwaltung sieht man den Vorstoß positiv – zumindest zeitlich befristet. „Wir werden im Hinblick auf den Pride-Month im kommenden Jahr prüfen, ob die Einrichtung von queeren Ampeln möglich ist“, sagte die Sprecherin der Verkehrsverwaltung, Britta Elm, dem Tagesspiegel. „Hierfür schauen wir genau, was die Straßenverkehrsordnung zulässt.“