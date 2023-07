Versuchter Raub in Berlin-Plänterwald Unbekannter nimmt Supermarktleiter in den Schwitzkasten und fordert Geld aus Tresor

Am Samstagabend ist es in Plänterwald zu einem versuchten Raubüberall auf einen Supermarkt gekommen. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 34-jährige Leiter des Discounters in der Kiefholzstraße gegen 21 Uhr auf den Tatverdächtigen aufmerksam, weil dieser sich auffällig verhielt.

Als er den Unbekannten ansprach, soll dieser aggressiv reagiert und sein Opfer in den Schwitzkasten genommen haben. Als ein herbeieilender Kunde zur Hilfe kam, soll der Tatverdächtige auch diesen mit einer Holzlatte, die er aus der Hose zog, attackiert haben.

Im Anschluss forderte er die Öffnung des Tresors, was jedoch erfolglos blieb. Der Tatverdächtige soll daraufhin entkommen und mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Alarmierte Polizeikräfte konnten ihn bei ihrer Suche in der Umgebung nicht mehr finden.

Sie stellten jedoch die Holzlatte, mit der der Unbekannte den Kunden angegriffen hatte, sicher. Der Supermarktleiter blieb unverletzt, der Kunde lehnte eine medizinische Versorgung ab. (Tsp)