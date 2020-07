Reproduktionszahl fällt auf 0,6 - Patientenzahlen rapide gesunken

Die Corona-Pandemie in Berlin hat spürbar an Wucht verloren. Das drückt sich in drei grünen Corona-Ampeln aus, deren Werte jeweils auch vergleichsweise niedrig sind. Die Reproduktionszahl ist am Donnerstag von 0,76 auf 0,6 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt bei 7,0 Neuinfektionen. Dieser Wert war auch schon deutlich niedriger, er liegt jedoch weit unter allen kritischen Werten. "Die Gesamtfallzahl der 27. Meldewoche ist weiter rückläufig und unter dem Niveau der letzten drei Vorwochen", teilte die Gesundheitsverwaltung am Donnerstagabend mit.

Der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei lediglich 2,1 Prozent. In den Worten der Verwaltung befinden sich die Patientenzahlen "seit einiger Zeit auf niedrigem Niveau". Zuletzt sind sie sogar stark gefallen: Am Donnerstag lagen nur noch 69 Patienten im Krankenhaus, davon 28 auf Intensivstation. Am Mittwoch waren es noch 87 beziehungsweise 29, am Dienstag sogar 109 und 31 - ein Rückgang von 40 Patienten binnen zwei Tagen.