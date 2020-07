Der 1. FC Union plant eine Rückkehr der Fans ins Stadion – „spätestens“ ab dem ersten Spieltag der kommenden Saison, unterstützt durch umfassende Tests. Aber nicht jeder begrüßt dieses Vorhaben: Kritik gab es sowohl von Virus-Experten als auch aus der Berliner CDU. So bezeichnete der CDU-Gesundheitspolitiker Tim-Christopher Zeelen die Pläne von Union als „grotesk".

Entscheidend sei zuerst, dass Kinder zurück in Kitas und Schulen könnten und Senioren in Pflegeeinrichtungen geschützt seien. Diese hätten „Vorrang vor jeglicher Freizeitaktivität". Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat indes Zweifel an der Umsetzbarkeit. Tests seien nur eine Momentaufnahme, eine Ansteckung im Stadion sei so nicht ausgeschlossen.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung meldet am Freitag 20 Neuinfektionen in der Hauptstadt, am Vortag waren es 31. Die Zahl der aktiven Fälle ist mit 452 relativ niedrig – so wenige waren es zuletzt vor knapp vier Wochen. Insgesamt sind in der Hauptstadt 8636 Covid-19-Infektionen bestätigt. Alle drei Corona-Ampeln zeigen grünes Licht. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Geschlossene Pflegeschulen, Onlineunterricht, gesteigerter Sicherheitsaufwand: Die Corona-Pandemie hat den Ausbildungsalltag in der Pflege stark verändert. Langsam starten die Sozialverbände wieder die Theorieausbildung und wollen Anreize für Lehrlinge schaffen.

Berliner Kita-Kinder brauchen nach einer Erkältung keine Gesundschreibung vom Kinderarzt. Eine entsprechende Empfehlung hat die Bildungssenatsverwaltung am Freitag an die Kitas versandt. Sie soll den Musterhygieneplan ergänzen. In der Vergangenheit hatte es diesbezüglich Unklarheiten gegeben. Viele Berliner Eltern waren verzweifelt, wie sie unserer Kollegin Ronja Ringelstein berichtet haben.

